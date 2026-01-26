越共十三大任期的鲜明印记：能力、担当、定力、稳健

正是在这样的背景下，十三大任期留下了鲜明而清晰的历史印记，集中体现为党在领导能力、政治担当、目标理想上的坚定性，以及在治国理政和保卫祖国进程中的战略定力与治理稳健。

十三大任期并非一个常规意义上的发展阶段，而是一个具有特殊历史内涵的任期。外部冲击来势快、强度大，非传统安全风险明显上升，数字化转型和绿色转型对增长模式提出新的要求；与此同时，国内长期积累的一些结构性问题仍然存在，如增长质量、劳动生产率、行政纪律与秩序、体制机制适配性等，均对治理能力提出了更高要求。

在这一复杂形势下，“任期印记”首先体现在执政能力和组织实施路线方针政策的能力上。若说能力体现为科学决策与有效执行的水平，那么担当体现的是在压力面前站稳立场、坚守方向；定力是对思想基础和战略目标的坚定把握；稳健则是在复杂多变环境中保持主动、不被冲击左右的综合状态。这四个方面相互支撑、彼此交融，构成了契合十三大这一特殊历史背景的领导品质体系。

领导和指挥能力：战略思维与现代国家治理



十三大任期的一个突出特点，是战略思维与实施机制之间形成了较为协调、有序的运行状态。大会明确提出到2030年的发展目标和到2045年的愿景，同时强调以科技创新、数字化转型、绿色经济和循环经济为重要支撑，着力提升经济自主能力，推动增长模式转型升级。

从国家治理角度看，领导能力主要体现在三个方面。

第一，准确把握和研判形势的能力。 在复杂多变的国际环境中，正确认识世界大势、精准定位越南自身发展坐标具有决定性意义。发展路线被置于既深化对外开放、又夯实内生动力，既推进深度融入、又确保独立自主的整体逻辑之中。

第二，将路线方针制度化、机制化的能力。政策体系持续向破解发展瓶颈、畅通资源配置、推进分级分权并强化权力监督的方向完善。“快速而可持续发展”的理念，通过改善投资环境、促进科技创新、建设战略性基础设施等具体机制逐步落地。

第三，组织实施和执行落实的能力。 本届任期高度重视纪律和规矩，强调治理效能与执行效率，以实际成效作为重要衡量标准。从“任期思维”向“长期战略思维”的转变，成为值得持续巩固的重要亮点。

由此可见，领导能力不仅体现在正确作出决策，更体现在将决策转化为现实成果的能力，包括科学规划、合理配置资源、明确责任分工、强化监督评估并根据实践情况及时调整政策。

政治担当：在挑战面前稳得住、在诱惑面前立得稳



在多重矛盾和多种拉力并存的背景下，政治担当具有尤为突出的现实意义：既要推动快速发展，又要确保可持续性；既要扩大开放，又要保持自主性；既要深化改革，又要维护社会稳定；既要应对外部竞争压力，又要切实保障民生福祉。

十三大任期的政治担当主要体现在以下几个方面。

一是危机应对与经济复苏中的担当。 任期伊始即面临长期疫情冲击。从严格防控向安全、灵活、有效适应转变，并与经济复苏同步推进，体现了既不走向“全面封闭”，也不陷入“仓促放开”的理性决策取向。

二是维护政治社会稳定的担当。 在外部冲击加大的情况下，稳定并非停滞，而是守住发展所需的基础条件，防止复杂因素演变为系统性风险和社会动荡。

三是反腐败、反消极现象中的担当。 这是十三大任期最为鲜明的印记之一，对加强党的建设、巩固人民信任产生了深远影响。其特点在于态度坚决、不设禁区、不留例外，并将惩治、震慑、预防和纪律整顿有机结合。

政治担当，正体现在作出艰难但正确选择的过程中，通过守正纠偏、以纪律为发展清障，为提升组织战斗力和政治感召力创造条件。

坚定定力：牢牢把握思想基础和发展方向



坚定性是革命执政党最根本的政治品质之一。坚定并非保守，也不意味着否定改革；恰恰相反，坚定战略目标是确保改革方向正确、防止偏离和动摇的前提。

十三大任期的坚定性主要体现在三个层面。

第一，坚定维护党的思想基础。 在信息多元、网络空间斗争加剧的背景下，捍卫思想基础不仅是理论任务，更是现实的政治要求，有助于实现政治体系意志统一和行动一致。

第二，坚定国家发展道路。 将社会主义方向与建设独立、自主经济、深度而有效融入国际社会相结合，体现了原则性与灵活性的统一——目标坚定，路径和方式富有创造性。

第三，坚定以人民为中心的发展立场。 坚持保障民生、关心人民生活，尤其是在困难时期，更加凸显“以民为本”的一贯价值取向。人民是根本，是社会稳定与可持续发展的基础。

正是这种坚定定力，使十三大任期实现了“发展型治理”与“方向把握”的统一，“深度融入”与“战略自主”的统一。

稳健前行：从宏观稳定到社会信心巩固



稳健是一种综合治理状态，体现为政治体系和经济体系的抗压能力、适应能力和恢复能力。十三大任期的稳健性主要体现在以下方面。

一是宏观经济运行总体稳定。 在多重冲击叠加的情况下，努力保持经济增长、控制通胀、维护宏观平衡，不仅是经济目标，也是重要的政治和社会要求。

二是社会保障和民生保障不断加强。 针对疫情、自然灾害和市场波动出台的一系列支持政策和复苏计划，体现了“不让任何人掉队”的治理理念。

三是国防、安全和对外工作的稳健推进。 坚持独立自主、多边化、多样化的对外路线，为发展营造和平稳定环境；在国防安全领域，坚持未雨绸缪、防患于未然，坚定维护国家主权和安全。

四是政治体系建设持续夯实。 通过机构精简、提升治理效能、强化权力监督，使体系运行更加职责清晰、权责匹配、运转有序。

稳健不是抽象概念，而是治理能力、纪律执行力和社会共识共同作用的现实结果。

方法论价值：十三大任期的若干重要启示



从政治学和发展治理视角看，十三大任期至少提供了以下方法论启示：

一是，坚定战略目标必须同创新实施方式相结合，改革方向正确是前提。

二是，党的建设是关键，但必须与国家治理能力建设同步推进。

三是，以稳定促发展，以发展促稳定，发展内涵不仅是增长，更是社会信心和生活质量提升。

四是，以人民为中心必须落实到制度设计、政策工具和执行能力上。

五是，坚持结果导向，“言必行、行必果”是衡量执政能力的重要标准。

总体来看，十三大任期的鲜明印记集中体现在四大品质：领导和执行中的能力，应对挑战、纠偏治乱中的担当，对目标理想和发展方向的坚定，以及在宏观稳定、民生保障、国防安全、对外工作和政治体系建设中的稳健。

这一任期既展现了灵活应对复杂变局的治理能力，也为国家长远发展夯实了基础。这些成果不仅具有阶段性总结意义，也为继续提升党的领导能力和战斗力、建设社会主义法治国家、发挥全民大团结力量、汇聚一切资源实现国家繁荣幸福，提出了新的时代要求。（完）

少将、副教授、博士 阮文六

越南国防战略与历史研究院副院长