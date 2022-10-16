越共中央致电祝贺中共二十大胜利召开

值此中国共产党第二十次全国代表大会于2022年10月16日在北京隆重召开之际，越南共产党中央委员会向中国共产党中央委员会致贺电。

越共中央在贺电中写道：“值此中国共产党第二十次全国代表大会召开之际，我们谨代表越南共产党和越南人民，向大会并通过大会向全体中国共产党员和中国人民致以最热烈的祝贺。”

越共中央强调，越方怀着同志加兄弟情谊，十分关注中国发展壮大的每一步，并高兴地看到，越共十八大以来，在以习近平总书记同志为核心、以习近平新时代中国特色社会主义思想为方向的中共中央领导下，中国共产党领导中国人民取得了许多伟大而全面的成就，如期完成全面建成小康社会目标，成功举办中国共产党建党100周年的庆祝活动，通过了《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》。越共中央对中国取得的伟大成就表示高度评价和热烈祝贺。

越共中央在贺电中强调，“中国共产党第二十次全国代表大会是中国党和人民政治生活中的重要历史里程碑和重大事件。我们坚信，大会将为胜利实现社会主义现代化国家建设的基本目标提出重要的路线和决策，确定各大主张和各大方向，进而为庆祝中华人民共和国成立100周年之际把中国建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化国家。”

越南和中国互为近邻。越南共产党和中国共产党都在领导各自的革新、改革开放和走向社会主义的进程。越南党、国家和人民始终铭记中国党、国家和人民以往的革命斗争和民族解放事业中，以及当今的国家建设事业中给予的巨大而宝贵的帮助。越方始终如一高度重视并愿与中国党、国家和人民一道，不断加强和推动越中睦邻友好和全面战略合作伙伴关系进入新的发展阶段，满足两国人民的基本愿望和利益，为地区乃至世界和平、稳定、合作与发展做出贡献。

最后，越共中央预祝中国共产党第二十次全国代表大会取得圆满成功。（完）