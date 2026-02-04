越共中央组织部长：新闻媒体要当好连接党意与民心的桥梁

值此庆祝建党96周年和迎接2026年新春佳节之际，2月3日晚，越共中央组织部与《共产主义》杂志、《人民报》、越南电视台、越南新闻工作者协会在河内还剑剧院联合举行2025年第十届"金锤镰"奖颁奖典礼暨优秀党支部书记表彰大会。



越南通讯社荣获四项奖项



今年“金锤镰奖”共收到2296件参评作品。终审委员会评选出最优秀作品颁奖，包括6个一等奖、13个二等奖、18个三等奖、35个优秀奖和10个专题奖。



越共中央总书记苏林、政府总理范明政亲自为来自《人民军队报》、《劳动报》、VietnamPlus电子报、越南之声广播电台、越南通讯社、越南电视台的获奖作者颁发了6项一等奖。

越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央组织部部长、金锤镰奖指导委员会主任黎明兴在颁奖典礼上发表讲话。图自越通社

在本年度评选中，越南通讯社斩获四项奖项，包括：2项一等奖、1项二等奖、1项优秀奖。

当好连接党意与民心的桥梁



越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央组织部部长、金锤镰奖指导委员会主任黎明兴在颁奖典礼上表示，2026年是实施党的十四大决议的开局之年。整党建党和政治体系建设工作面临非常高的要求，即加强建设、整顿、自我革新，使党真正成为有道德和文明的党，提升党的执政能力和战斗力。



黎明兴指出，自2026年起，全国优秀党支部书记表彰活动将每年举行，体现了对党支部书记队伍——基层党组织核心力量的关心、信任与期望，他们是基层党组织纯洁、坚强建设的基础。

越通社参加“金锤镰”奖的作者们与各位领导合影。图自越通社

在此背景下，各级党委、党组织要抓紧贯彻落实、制度化、具体化党的十四大决议。每一级党委、每一个党组织、每一位党员干部，首先是党支部书记，必须真正实现从正确认识到有效行动的转变，从高度的政治决心到具体、清晰成果的转化。每一位新闻工作者都要当好连接党意与民心的桥梁，使党的路线、方针、决议成为指引人民行动的信息，凝聚社会共识，发挥民族大团结力量。（完）