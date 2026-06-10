越共中央组织部部长阮维玉会见日本国际协力机构理事长田中明彦

阮维玉表示，近年来，越日全面战略伙伴关系在政治、经济、投资、贸易、文化、教育和民间交流等各领域持续强劲、务实、高效发展，政治互信不断深化。特别是，日本首相高市早苗于2026年5月进行的访越之旅取得了圆满成功，进一步深化了两国合作与友好关系。

田中明彦对阮维玉拨冗会见表示衷心感谢，并对近年来越日合作取得的积极成果，其中包括JICA实施的多个项目正在发挥良好成效表示高兴。

阮维玉介绍了越南未来五年的发展方向和战略突破重点，其中提出2026—2030年阶段国内生产总值（GDP）年均增长率达到10%以上的目标，并明确三大战略突破，即体制建设和执行效能提升；人力资源发展，特别是与科技、创新紧密结合的高素质人才培养；建设同步、现代化基础设施体系。

在介绍越南关于领导干部培养培训工作的主张和重点方向时，阮维玉强调，越共十四大决议明确提出，要建设一支德才兼备、堪当重任的各级领导干部队伍，特别是战略级和基层干部队伍，使其具备创新思维和现代治理能力，满足国家快速、可持续发展的要求。 会见中，中央组织部领导与JICA领导还就双方合作成果及未来合作方向进行了深入讨论。

双方认为，越南与JICA在干部教育培训领域的合作已取得重要成果，为提升领导管理干部队伍能力、初初步建立具有国际化特色的干部培训协作机制作出了积极贡献。

今后，中央组织部建议JICA继续实施“2026—2028年提升越南各级领导干部能力培训项目”，并将培训内容与两国高层已达成共识的四大新合作支柱紧密结合，包括：人工智能（AI）、数字化转型、智慧城市和高科技基础设施；人力资源开发，特别是高素质人才培养和体制改革；绿色经济、循环经济发展及防灾减灾；社会政策、社会保障、医疗卫生、老龄化应对和养老服务以及促进民营经济发展。

田中明彦在会见中表示，双方干部培训合作始于2018年。当前，双方应研究并设计新阶段培训项目，将数字化转型、人工智能应用以及基于科学依据和实证研究的政策制定等新内容纳入培训体系。JICA将继续与中央组织部保持密切协调和沟通，共同设计切实高效的培训项目。

阮维玉表示，希望JICA继续关心和支持双方进一步拓展并深化符合越南战略发展方向、且具有比较优势的合作领域；相信双方合作将不断走深走实、提质增效，为实现越南快速可持续发展目标作出积极贡献，并推动新时代越日全面战略伙伴关系不断迈上新台阶。（完）