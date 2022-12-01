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越共中央组织部部长张氏梅对新加坡进行工作访问
张氏梅同志还走访新加坡一流公共行政培训机构，参观人民行动党和新加坡国会一些选民接触模式，综合行政服务组织方式。
访问新加坡期间，张氏梅一行还前往设在亚洲文明博物馆的胡志明主席塑像献花；访问越南驻新加坡大使馆，与大使馆工作人员和旅新越侨会面；与胜科工业（Sembcorp）和淡马锡基金等的领导会面，就对今后经济和培训合作的贡献问题进行讨论。
在各场会见和座谈上，张氏梅强调了越南党和国家对新加坡人民行动党的重视，对双方关系呈现良好发展势头感到高兴。她同时高度评价新加坡人民行动党对越南干部培训合作的积极支持；强调两国是彼此重要经济伙伴，就各大国际问题持有共同观点。目前，在新加坡越南留学生近1万名。
张氏梅还向新加坡人民行动党领导介绍了越南在越南共产党的领导下实施革新事业35年，特别是实施《社会主义过渡时期国家建设纲领》10年来和实施越共十三大提出的路线中所取得的巨大成就。
张氏梅同志还与新加坡方面讨论扩大两党合作范围和提高合作效果，为两国关系打下长期政治基础等的方向，其中包括加强两党各委员会和机构之间的代表团互访，高层互访和合作，分享党建的经验和双方共同关心问题。她对新加坡人民行动党、政府的领导和各机关以及其他伙伴提出关于在新时期促进与越南的合作的积极建议表示欢迎。建议新加坡方面继续为旅新越南人提供帮助和支持。
新加坡方面高度评价张氏梅一行的此次访问，为巩固和深化两党、两国关系做出贡献。新加坡领导强调该国将越南视为地区都等伙伴，对两党和两国之间的关系呈现蓬勃发展势头感到高兴，高度评价越南近期所取得的成果；强调希望发挥所取得的积极成果和促进在数字化转型、绿色经济和可再生能源等新领域的合作。新加坡人民行动党对加强两党之间的合作的建议表示欢迎，一致同意开展具体工作。新加坡经济和培训伙伴已建议新阶段适合的合作方式。
在访问越南驻新加坡大使馆和会见旅新越侨代表时，张氏梅已概括介绍了国内经济社会发展情况和国家对外工作，越南与新加坡关系情况等。（完）