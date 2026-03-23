越共中央第十四届中央委员会第二次全体会议在河内隆重开幕 图自越通社

3月23日上午，越南共产党第十四届中央委员会第二次全体会议在首都河内隆重开幕。越共中央总书记苏林主持会议并致开幕辞，越共中央政治局委员、国会主席陈青敏主持开幕式。

会议将审议、讨论并决定多项具有基础性和全局性的重要内容，旨在贯彻落实越共十四大决议，事关党的执政能力和战斗力提升、政治体系运行效能以及2026—2031年及更长时期国家快速可持续发展。

苏林在开幕讲话中指出，本次会议讨论和决定的内容将成为推动党的决议落地实施的“制度框架”和“行动规范”，为实现民族百年奋斗目标奠定坚实基础。他强调，会议议题多、范围广、任务重且紧迫，必须抓紧推进、不可延误。

根据议程，会议将重点讨论包括：第十四届中央委员会任期工作计划；中央委员会、政治局和书记处工作条例；党章实施规定；党的检查监督和纪律规定；中央检查委员会工作规则；党内政治思想工作规定；总结中央关于反腐败、反浪费和消极现象等重要决议；审议2026—2031年国家机关领导干部人事安排；研究2026—2031年经济社会发展五年规划、国家财政规划和中期公共投资计划等重大事项。

会议预计将于2026年3月27日闭幕。（完）