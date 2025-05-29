越共中央检查委员会主任阮维玉会见中国驻越南大使何炜

会见中，阮维玉高度评价近年来越中两党两国关系在各个领域呈现良好势头，特别是中共中央总书记、中国国家主席习近平于4月14日至15日对越南进行国事访问圆满成功并达成了多项重要共识。

在两党两国关系不断发展的基础上，越共中央检查委员会与中共中央纪律检查委员会的关系也日益得到巩固和加强。阮维玉祝贺中国共产党、国家和人民在在习近平同志的领导下取得巨大成就。

阮维玉同志强调，发展持久、稳定的越中关系，不断巩固两国政治互信，扩大和深化务实合作，是越南独立自主、多边化、多样化的外交政策中始终如一的主张，是客观要求、战略选择和头等优先。

阮维玉同志向何炜大使介绍了越南在科技发展、创新、国家数字化转型、推动民营经济发展以及建设精简、高效政治体系方面的各重大突破。

在当前两国良好关系的基础上，阮维玉希望中方继续保持高层及各级交流接触，尤其是加强越共中央检查委员会与中共中央纪律检查委员会之间的合作。他建议中方加强在检查、监督、反腐败、反浪费、反消极现象以及干部培训方面的经验交流与合作。

阮维玉还希望双方密切配合，办好“越中人文交流年”及纪念两国建交75周年系列活动，切实推进“青年红色研学之旅”项目，进一步加强对青年一代的教育与宣传，让其了解越中两党两国“同志加兄弟”的革命传统与深厚历史情谊；并希望中方分享关于共产党博物馆建设方面提供经验与支持。

何炜大使祝贺越南在越南共产党领导下，特别是在苏林总书记的带领下，取得的重要成就，尤其是在机构改革、优化国家治理、发展新兴生产力方面取得的重要成果，正引领越南进入民族发展的新纪元。

何炜大使强调，两党两国关系正全面向好发展。当前，中国正积极推进落实中共中央总书记、国家主席习近平与越共中央总书记苏林达成的重要共识，推动中越关系迈上新台阶。

何炜大使还分享了中国共产党在作风建设、纪律建设和反腐败工作方面的经验，建议双方加强党建经验交流，确保党的先进性和革命性，确保社会主义方向正确；研究加强理论交流、实践经验分享和反腐干部培训合作。

关于阮维玉同志提出的重要合作建议，何炜大使表示完全赞同，并承诺将积极推动两党相关机构特别是越共中央检查委员会与中共中央纪律检查委员会之间的交流与合作不断向纵深发展。（完）