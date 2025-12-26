越共中央政策与战略委员会召开2025年工作总结暨2026年任务部署会议

12月26日上午，越共中央政策与战略委员会（以下简称为“委员会”）召开会议，总结2025年工作并部署2026年任务。越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦绣出席会议并发表指导讲话。

根据2025年工作简要成果报告，中央政策与战略委员会已严格落实第18-NQ/TW号决议精神，扎实推进组织机构与干部队伍的梳理调整和精简优化；主动改进工作方式方法，通过建立并实施关键绩效指标（KPI）体系，对个人及单位工作绩效进行评估测算，切实提升委员会工作质量与效能；高效组织各类论坛研讨会，有效整合信息资源，为委员会开展战略研究和决策参谋工作提供有力支撑。

与会代表合影。图自越通社

会上，与会代表集中讨论、交流了完成2026年目标任务的经验与措施；强调需继续革新工作方法，同步推进各项专业任务；认真研究、领会并参谋组织切实有效落实党的第十四次代表大会决议。



陈锦绣在发表指导讲话时表彰了委员会为中央委员会、政治局和书记处规划路线、方针、政策、战略及重大重要措施，服务经济社会发展领导指导工作所作出的重要贡献。他强调，这些成果有助于逐步完善社会主义市场经济体制，推动国家取得多项突出的经济社会发展成就；许多新的、突发的任务得以适时补充，符合国内外实际形势。



中央书记处常务书记要求中央政策与战略委员会需继续大力革新思维与行动，提升战略参谋水平，增强研究、分析和预测能力，尤其要应对世界重大发展趋势；及时参谋提出服务于党对经济社会工作领导指导的方针、政策和措施；将第十四次代表大会决议具体化为计划和方案。



他要求委员会发挥在组织、指导和协调战略研究活动中的核心作用；提升各类模式和典型总结的质量；大力推进理论联系实际的研究，尤其是关于社会主义市场经济发展的研究。同时，加强监督检查各项决议和既定计划、方案中任务的落实情况；继续密切配合各部委、行业和地方，发挥双向信息桥梁作用，提高政策建议的质量和现实针对性。（完）