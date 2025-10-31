越共中央政治局颁布关于政治体制与两级地方政府运作情况的结论

2025年10月31日，越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀签发了政治局、书记处关于政治体制及两级地方政府运作情况与成效的第202-KL/TW号结论。

政治局、书记处对各级党委、党组织、政府党委、国会党委、中央组织部、各省委、市委以及乡、坊、特区等党组织在执行各项任务中所展现的主动性和积极性予以充分肯定和表扬；高度评价各级党委在克服困难、及时指导、处理和化解实践中出现的障碍与问题方面所作出的努力，为推动两级地方政府和政治体制高效运作作出了积极贡献。

政治局、书记处要求中央直属党组、省委、市委以及中央各部委机关要主动、迅速部署并完成政治局、书记处各项结论中所规定、所交办的任务，重点落实2025年9月26日第195号结论中关于政治体制机构和两级地方政府建设的相关内容，确保各项工作在权限范围内高效推进、落到实处。

要严格落实政治局新颁布的干部工作各项规定；充分发挥主要负责同志的表率作用，在履行职责、考核评价和干部选拔过程要做到公正、客观、符合工作要求。要继续全面加强基层建设，尽快克服现有的不足与限制，使基层从被动管理转变为主动治理，从“管理型”向“治理型、服务型、发展型”转变；推动基层在经济社会发展中发挥积极作用，更好地保障和改善民生，及时解决人民群众和企业的合理需求。

政治局、书记处要求政府党委和国会党委集中领导、指导完善体制机制，尤其是在与两级地方政府运作相关的领域，要重点完善有关分级管理、权力下放、程序与手续等方面的制度和规定。

政治局交付政府党委、祖国阵线党委及中央各群众团体党组领导、指导，抓紧完成事业单位、国有企业以及各机关、组织、群众团体、祖国阵线所属新闻机构等内部机构的调整与重组工作，确保在2025年内完成。

政治局、书记处同意立即更新、调整土地利用规划、建设规划及各项专项规划。

政治局要求各级党委、党组织迅速而认真地落实中央组织部报告中指出的尚未完成、落实不到位或进度滞后的各项任务，特别是与干部安排和调整、基础设施建设、国有资产管理、工作条件和基础设施保障以及行政手续办理等有关的内容，确保在2025年内完成。上述任务的落实结果将作为2025年度对党委、地方政府集体和个人，尤其是主要负责人进行检查、评估和分类考核的重要依据。（完）