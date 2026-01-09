越共中央政治局设定目标：3家国有企业跻身世界500强

越共中央总书记苏林刚签署颁布了中央政治局关于发展国有经济的第79号决议。决议明确指出，国有经济是社会主义市场经济的重要组成部分。



国有经济的基础包括国家掌握、管理并支配其活动的资源，旨在实现经济社会发展目标、宏观稳定及保障国防安全。



具体包括：土地、矿产资源、水资源、海域、空域、地下空间、国家投资建设的基础设施工程、国家预算、国家储备、预算外国家财政基金、国有企业、国有信用组织、国家持股50%及以下的企业中的国有资本、公立事业单位等。



中央政治局要求贯彻国有经济在社会主义市场经济中发挥主导作用、与其他经济成分在法律面前平等、长期共同发展、合作与健康竞争的观点。



具体目标为，力争2030年有50家国有企业进入东南亚最大500家企业行列，并有1到3家国有企业进入世界最大500家企业行列；建设若干实力强、规模大、技术先进、具有区域和国际竞争力的大型国有经济集团、国有企业，发挥先锋作用，引领国内企业深入参与部分全球生产和供应链，特别是在经济的关键、战略领域等。

力争至少有3家国有商业银行在亚洲地区总资产排名前100；发展4家在技术、治理能力方面领先，在银行体系内规模、市场份额、市场调节能力方面发挥主导、骨干作用的国有商业银行。



展望到2045年，国家储备达到GDP的2%；约60家国有企业进入东南亚最大500家企业行列；5家国有企业进入世界最大500家企业行列；至少50%的公立事业单位实现经常性支出、投资支出自筹，或按市场机制高效实现经常性支出自筹。

老挝省DAP肥料生产基地全景。图自越通社

决议还就土地和资源提出了具体解决方案。其中，土地是特殊的生产资料，属于全民所有，由国家统一管理。力争到2026年底完成全国土地数据的测量、统计、数字化和系统数据清理工作。



鼓励企业，特别是国有企业对外投资，专注于勘探、开采、加工国内尚无或储量有限的各类矿产资源。



同时，原则上不新设预算外国家财政基金，除非根据政治局、党中央委员会的紧迫、必要要求。将国家在持股50%及以下的企业中的投资资本，转交给具有国家资本投资和经营职能的企业、同行业的国有企业。



建立有效的内部检查、监控体系，以预防、发现、阻止和处理违法行为、利益冲突。坚决更换、免去那些因失职、能力不足导致国有资产流失、浪费、造成负面影响、阻碍企业发展、降低企业效益的人员。



特别要有效实施薪酬机制，确保国有企业在吸引高素质人才方面与其它经济成分企业具有竞争力。建立基于超额利润比例的企业奖励机制。



继续重组企业中的国有资本，并对国有企业进行实质性、有效的革新和重组，减少数量、扩大规模，以更好地发挥国有经济在新形势下的作用。



提高越南信用机构资产管理公司（VAMC）和越南债务购销公司（DATC）的运营能力和效率，以支持重组进程，特别是按照市场机制处理国有企业、商业银行的财务重组和不良贷款问题。（完）