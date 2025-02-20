越共中央政治局要求研究取消县级行政单位，合并部分省级行政单位

在继续推进机构改革和精简的进程中，越共中央政治局、书记处要求研究取消县级行政单位，合并一些省级行政单位的方向。

根据该结论，越共中央政治局、书记处要求各机关、单位、地方继续落实有关机构改革、精简的任务和措施，确保按计划和进度推进。

越共中央书记处常务书记陈锦秀近日签发的《越共中央政治局、书记处关于2025年继续推进政治体系机构改革、精简的若干问题的第126号结论》中作出了明确指示。

按照越共中央政治局、书记处的要求，在机构改革、精简的过程中，坚持“因事择人”，客观、公正地进行人员配置，做到选贤任能，防止人才流失。

中央政治局、书记处还特别强调了防止出现影响各级党代会召开的内部复杂问题的重要性。

越共中央组织部负责研究，为修改和补充与干部工作相关的规定提供参谋，确保符合实际情况，并于2025年6月向越共中央政治局、书记处报告。

中央纪检委牵头，与中央组织部配合，组织19个中央政治局、书记处的检查组对69个直属中央省委、市委开展检查工作，以便掌握相关情况、督导、及时解决难题。

对于2025年和2025~20230年任期政治体系优化改革的方向，中央政治局、书记处责成政府党委领导、指导国家监察总署及相关部门加快完成监察系统改革方案。

此外，政治局、书记处还要求政府党组与中央组织部、国会党组、各级党委共同研究，撤销中间行政单位（县级）的方向。

中央政治局、书记处还要求根据新的组织模式，继续调整乡级行政单位，提出关于乡级机构的组织、职能、任务、权限和责任的建议，并研究合并部分省级行政单位的方案。

相关机关、单位需提出修改、补充相关法规的政策建议，并于2025年第三季度向中央政治局报告。

政府党组对国有企业集团、总公司、国有商业银行的党组织活动进行审查和重组，并于2025年第二季度末向书记处报告。

政治局、书记处要求中央公安党委牵头，同有关机关和省委、视为如期推进三级公安组织模式改革，不设县级公安。

关于法院、检察院等司法机关的改革，中央政治局、书记处也明确按撤销中间行政层级（县级）了方向，要求于2025年第二季度向中央政治局报告。

中央政治局责成中央军委牵头，协同中央组织部、政府党组、国会党组及相关党组织，继续研究军队体制改革，尤其涉及县级军事机构的调整，并提出有关政策、法规的修改和补充建议。此项工作于2025年第三季度向中央政治局报告。(完)