越共中央政治局第71号决议：确保教育公平可及

在2025-2026新学年开始前夕，越共中央政治局于2025年8月22日签发了关于教育与培训突破性发展的第71号决议（71-NQ/TW），体现了长远的战略眼光和强烈的政治决心，重申教育对国家未来的决定性作用与使命。越通社记者就该决议的主要内容对国会文化与社会委员会副主任阮氏梅花进行了采访。



谈到第71号决议对教育与培训根本、全面革新事业的重要意义时，阮氏梅花表示，这是一项具有突破性的决议，出台了许多超越以前出台的教育决议的新政策。



新亮点首先体现在认知层面，不仅坚持“教育与培训是头等国策”的观点，而且明确了教育的使命是“决定国家的未来”。这是一场关于教育理念的重大革新，强调教育成果是人，也正是未来的人力资源。



突破点还体现在体制与政策上，特别是关于资源、动力和发展空间的突破性思路；在领导与指导思想上的转变，从行政管理转向发展型治理；保证高等教育和职业教育机构的充分自主权，不再依赖其财政自主水平。这一要点有助于激发动力，打通瓶颈，克服教育培训体制与政策的不足。

另一个突破点是落实执行的决心。第71号决议不仅提出方针，还规定从2026年起必须实施，其中一些内容要在2025-2026学年就开始推行。这是一项行动命令，期待推动整个政治体系更加积极地关心教育与培训事业。



第71号决议的一项值得注意的内容是要求建立一套全国统一的教材，力争到2030年实现为所有学生免费提供教材。阮氏梅花认为，这是国家对义务教育阶段的责任担当，与2030年实现3-5岁学前教育普及、初中教育义务化，以及2035年完成初中等教育普及的目标相一致。



在落实第71号决议过程中，初中等教育质量将因受益于一系列突破性政策而得到提升。这些政策包括扩大教育普及和义务教育范围、加大对现代化教学设施和技术基础的投资、建设国家标准的智慧教育平台、推行校园营养计划等。特别是通过在少数民族、困难和边境地区建设寄宿制学校网络，以及建立高中阶段特殊教育机构等模式，将有助于加快实现教育公平可及，彰显体制的人文关怀，并契合到2045年建设繁荣富强国家的宏伟愿景。（完）