越共中央政治局就北—南轴线高铁项目投资主张提案提出意见

会上，听取越南交通运输部党组干事会汇报关于北—南轴线高铁项目投资主张提案的呈文及各机关的意见后，越共中央政治局讨论并得出结论：这是一个非常重要和必要的项目。



第一，建设高铁的整体目标是满足运输的需求，为优化、可持续地重组北—南走廊运输市场份额做出贡献，为社会经济发展、保障国防安全创造前提和动力，为实施党的十三大决议所提出的在国家发展战略中关于交通基础设施发展投资的主张和方向作出贡献。



第二，加强区域、地方和增长极的联系，创造溢出动力，开辟新的经济发展空间，调整城镇结构、人口布局和经济结构转换，提高经济竞争力。



第三，确保全国最大的运输走廊——北南走廊的运输需求，满足经济社会发展的要求，按照每个方式的优势重组运输市场份额，为降低物流成本做出贡献。



第四，为铁路产业及辅助产业发展创造前提和动力。



第五，发展可持续、现代、友好型的交通运输方式，为减少交通事故、环境污染、应对气候变化和国防安全保障作出贡献。



越共中央政治局一致同意，在请求越共中央委员会对北—南轴线高铁项目投资主张提案提出意见并通过后，才将呈递越南第十五届国会第八次会议。（完）