越共中央政治局委员、胡志明国家政治学院院长阮春胜访问美国

从7月31日至8月4日，越共中央政治局委员、胡志明国家政治学院院长、中央理论委员会主席阮春胜同志率领工作代表团对美国进行工作访问。

越南通讯社驻华盛顿记者报道，访问美国期间，在美国首都华盛顿特区，阮春胜同志一行分别会见美国国务院常务副国务卿坎贝尔（Kurt Campbell）、美国总统气候问题特使约翰∙波德斯塔（John Podesta）；负责网络美国国家安全副顾问安妮·纽伯格（Anne Neuberger）；美国财政部负责亚洲事务的副助理部长罗伯特·卡普罗斯（Robert Kaproth）；与美国战略与国际研究中心（CSIS）、传统基金会（Heritage）、和平研究所、威尔逊中心的研究人员和学者进行讨论；与美国共产党代表举行会谈；与越南驻美国大使馆和大使馆周边机构的工作人员会面并交谈。

阮春胜同志代表越南党和国家领导人，感谢美国政府、各机构、合作伙伴和企业就越南共产党中央委员会总书记阮富仲逝世向越南党、国家和人民致以深切哀悼。

阮春胜同志在与美国伙伴交谈时高度评价越美关系全面快速发展。对于美国商务部宣布尚未承认越南市场经济地位，阮春胜同志表示，越南对此感到非常遗憾和失望，因为近段时间以来，越美两国的贸易投资关系取得了前所未有的发展；两国还为将两国关系提升为全面战略伙伴关系作出了巨大努力；越南已满足美国商务部在考虑承认市场经济地位时设定的全部6个标准。

阮春胜同志建议，双方要继续加强交往，美国要客观评价，进而承认越南市场经济地位。他还表示希望美国企业继续促进对越南潜力巨大领域的投资；向越南出口美国优势产品，这可能是减少美国对越南贸易逆差的一个重要因素。

美国国务院领导人表示能够理解越南对承认市场经济地位问题的关切；并申明这不会影响两国正在良好发展的经济合作关系，迈向2025年庆祝越美关系正常化30周年。（完）