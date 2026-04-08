越共中央政治局公布中央组织部部长和中央办公厅主任任命决定

4月8日，越共中央政治局在河内召开政治局关于干部工作决定公布会议。



越共中央总书记、国家主席主持苏林主持会议并颁发决定。政府总理黎明兴、国会主席陈青敏等一同参加。



越共中央委员会委员、中央组织部常务副部长黄忠勇公布政治局的各项决定。



根据决定，越共中央政治局委员、河内市委书记阮维玉不再参与市党委、市委常委会，不再担任2025—2030年任期河内市委书记；调任、分工、指派其参加第十四届中央书记处工作，并任命为中央组织部部长，中央内部政治保护小组组长，中央反腐败、反浪费和反消极工作指导委员会副主任，中央科技发展、创新与数字化转型指导委员会常务副主任。



越共中央委员会委员、2021-2026年任期司法部党委书记、部长阮海宁不再参加2020—2025年任期政府党委委员会；调任、分工并任命为中央办公厅主任。



苏林在会上发言时强调，阮维玉同志和阮海宁同志都是政治立场坚定、道德品质优良、对党、祖国和人民绝对忠诚的干部，具备突出的工作能力、创新思维以及科学高效的工作方法，始终出色完成被交付的各项任务。



河内市委常务委员会向阮维玉送花表示祝贺。图自越通社

国家进入新发展阶段，须实现越共十四大提出的重大目标任务。党的战略参谋机关的任务十分繁重。苏林建议两位同志立即投入到工作岗位，指导全方位、统筹且高效地履行中央组织部和中央办公厅的各项职能、任务与权限；确保战略参谋工作和党建工作质量，满足中央、政治局和书记处在新形势下的领导要求。



苏林要求，继续将中央组织部和中央办公厅建设成为廉洁、强大、专业、现代的机关；使其真正成为政治体系中在组织、纪律及参谋质量方面的典范机关；保持团结统一；严守党的原则；发挥集体智慧，提高个人责任意识，特别是负责人的责任意识；确保各项决定均客观、公正，并以公共利益为重。



中央组织部部长阮维玉强调，将竭尽全力，与两个机关领导集体及全体干部、公务员、劳动者同心协力，尽最大努力，发挥所取得的成果，克服一切困难，不断创新，提升各方面工作的质量和效率，圆满完成党交付的重任；始终坚守原则与责任，保持客观、公正、严谨的态度，将党、国家和人民利益置于首位。



阮维玉同志出生于1964年8月27日，籍贯兴安省梁平乡。阮维玉任第十三届、第十四届中央政治局委员，第十三届、第十四届中央委员会委员，河内市委书记，第十六届国会代表。



阮海宁同志出生于1976年1月24日，籍贯兴安省。阮海宁任第十二届中央委员会候补委员，第十三届和第十四届中央委员会委员，政府党委候补委员，司法部党委书记、部长。（完）