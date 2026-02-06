越共中央政治局与柬埔寨人民党中央常务委员会举行会晤

越通社特派记者报道，2月6日，应柬埔寨人民党（CPP）主席洪森的邀请，越共中央总书记苏林率领越南共产党高级代表团一同主持越共中央政治局与柬埔寨人民党中央常务委员会会晤。



在会晤中，苏林表示，此次访问体现了越南党和国家一贯重视同柬埔寨和老挝等传统邻国关系的对外政策。他向柬埔寨人民党通报越共十四大取得的成功以及大会提出的2026—2030年国家发展目标和方向，并强调越共十四大决议继续重申，越南党和国家坚定奉行独立、自主、和平、合作与发展的对外路线，坚持实现对外关系多边化、多样化，在相互尊重独立、主权、领土完整和正当利益基础上重视并优先发展越柬睦邻友好、传统友谊、全面合作、长期稳定关系。



洪森祝贺越共十四大圆满成功和苏林同志继续当选越共中央总书记，同时高度评价大会提出的重大战略方向以及越南多年来取得的巨大成就。他坚信，在以苏林总书记为首的越南共产党正确领导下，越南共产党将胜利落实越共十四大决议，力争到2030年成为具有现代工业、中等偏上收入的发展中国家，到2045年成为高收入的社会主义发达国家。



在友好、相互理解的氛围中，双方强调，两党关系是指引越柬关系发展的基础；此次两党会晤具有重要意义，为两国关系发展及解决若干具体问题奠定了坚实政治基础。自2025年2月两党会晤以来，双方配合成功开展两党、两国高层对外交往活动；国防安全合作不断走深走实；经济、教育、文化、科技、贸易和旅游等领域的合作关系取得积极进展；各部委、行业、团体、群众团体之间的合作更加务实发展。



双方认为，在当前世界和地区形势迅速变化并难以预料的背景下，两党两国须进一步加强团结协作和相互支持。同时，不断巩固政治互信、加强越南—老挝—柬埔寨三党三国之间的协调与支持既是客观要求，也是关键因素，为三国的建国卫国事业营造和平、稳定、全面合作良好环境。



双方一致同意巩固政治互信，保持各级代表团的互访，巩固国防安全合作，加强信息交流，在打击跨国犯罪，尤其是网络安全犯罪方面密切协作。



越共中央总书记苏林与柬埔寨人民党（CPP）主席洪森和两党代表合影。图自越通社

双方承诺进一步促进两国经济的对接，重点推进交通、能源、数字化转型基础设施的对接；加强投资、贸易、旅游等领域的促进活动，力争尽早将双边贸易额提升至200亿美元；推进教育培训和人力资源的长期对接，将教育培训作为连接两国年轻一代的重要桥梁；有效落实已签署的双边合作协议，同时构建新的合作框架。



双方继续重申尊重并全面落实两国已签署的陆地边界勘界立碑协议及其他相关边界协议，致力于就剩余约16%的边界问题寻找双方均可接受的解决方案，建设和平、稳定、友好、合作、可持续发展的边界线。苏林建议柬方继续为在柬生活、工作和学习的越裔柬埔寨人创造便利条件，避免歧视对待。 双方一致同意加强党、国会下属机关、政府部门及各阵线组织间的协作，深化民间交流与地方合作，扩大经济社会发展领域的互助协作，共同维护边境地区安全稳定，及时妥善处理新出现的问题。



双方同意在国际和地区组织，尤其是东盟和湄公河次区域合作框架内密切协调与相互支持；加强在水资源可持续、高效利用方面的合作，推动可持续发展，特别是应对和减轻气候变化对湄公河水资源影响方面深化协作。



在会见中，越南政府总理范明政、柬埔寨首相洪玛奈、越南国会主席陈青敏与柬埔寨国会主席昆索达丽均一致赞同越共中央总书记苏林和柬埔寨人民党主席洪森关于两党、两国关系全面深入发展的大方向。



值此机会，双方领导人共同见证了越南外交部党委与柬埔寨人民党中央外委会2026—2030年合作协议的签字仪式，出席两国各部门和省市之间11项合作文件和同奈省与柬埔寨部分省份11项合作协议的交换仪式。（完）