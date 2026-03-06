越共中央政治局、中央书记处公布对得乐省委常务委员会的检查监督决定

3月6日下午，由越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央政策与战略部部长阮青毅率领的中央政治局、中央书记处第26号检查监督团公布了2026年对得乐省委常务委员会的检查监督决定。

本次检查监督工作的重点内容包括：指导并推动越共十四大决议的学习贯彻、宣传引导与组织实施；监督中央政治局2026年1月23日颁布的关于落实十四大决议的第01-CT/TW号指示，以及2025年5月16日颁布的关于领导第十六届国会代表和2026—2031年任期各级人民议会代表选举工作的第46-CT/TW号指示的执行情况；评估实行两级地方政府模式后各机关单位的组织架构与运行效能；检查确保实现十四大决议提出的2026—2030年阶段地区生产总值（GRDP）年均增长10%以上目标的各项措施与解决方案的落实情况；同时，对中央政治局2024年12月22日颁布的关于推进科技创新、数字化转型突破发展的第57-NQ/TW号决议的贯彻实施情况进行监督检查。

阮青毅强调，检查监督是定期活动，旨在客观评价现状，发现优点与创新的做法，同时指出执行过程中的不足之处，从而及时采取补救措施。

为确保检查监督的目标、要求和进度，阮青毅要求得乐省委常务委员会尽快按大纲编写报告，提供相关材料，并指导相关组织和个人紧密配合。报告必须确保全面、客观、真实，用数据说话，明确优点、局限、原因及改进建议。

越共中央委员、得乐省委书记梁阮明哲在会上表示，得乐省委常务委员会将严格执行中央政治局、中央书记处检查监督决定的计划以及检查监督团的要求，提供真实、客观的报告和数据，努力完善并提高未来各项工作的质量。（完）