越共中央总书记：胡志明市须继续发挥全国增长、创新与融入的领头羊作用

值此2026年丙午春节之际，2月9日上午，越共中央总书记苏林率中央工作代表团看望慰问胡志明市党委、政府和人民。该活动与全市168个乡坊进行视频连线。



越共中央书记处书记、中央组织部部长黎明兴，国防部长潘文江大将，公安部长梁三光大将，中央宣教与民运部部长郑文决，中央办公厅主任范嘉足，胡志明市市委书记陈流光等领导同志一同出席。



苏林总书记代表党和国家领导人，向胡志明市各位领导、原领导、革命元老、越南英雄母亲、人民武装力量英雄、劳动英雄、优抚家庭以及全体同胞和同志致以亲切的问候和最美好的新春祝愿。



苏林总书记强调，2025年是越共十三大任期的收官之年。在世界及地区形势瞬息万变、复杂交织、机遇与挑战并存的背景下，胡志明市依然保持定力，发扬“动力、创新、情义”的优良传统。在市党委的果断领导、政府的主动灵活调控以及企业界和全市人民的共同努力之下，胡志明市取得了诸多令人赞赏的良好成果。



越共中央总书记要求市党委深刻领会并同步、高效开展越共十四大决议、政治局战略决议及2025-2030任期市党代会决议；将其细化至任务明确、责任清晰、进度落实的行动计划中；成功办好第十六届国会代表和各级人民议会代表选举，确保民主、安全、依法合规。



见面会现场。图自越通社

胡志明市应继续推进组织机构精简、效能与效率建设；打造一支德才兼备、具有威望的人才队伍；鼓励并保护致力于共同利益而敢想、敢做、敢当的干部；在领导、管理与行政工作中加强科学技术应用和数字化转型。



苏林建议，胡志明市应集中力量破解各大“瓶颈”；力争在体制、基础设施和人力资源方面取得突破；深化增长模式转型；有效发挥各项特有机制与政策的作用；逐步建设具有区域和国际影响力的金融、物流及创新中心。



胡志明市要继续采取强有力措施开展党的建设和整顿工作；坚决斗争防治腐败、浪费和消极现象；加强检查监督；严明纪律规矩；建设真正纯洁、强大的市党委。胡志明市需进一步做好群众工作；发挥人民的主体作用；将人民的满意度、温饱和幸福作为衡量领导和管理效能的标准；切实关爱人民生活，尤其是在春节期间，确保每个人、每个家庭都能过上一个平安、情义的新春佳节。



凭着团结、活跃、创新的优良传统，以及坚韧不拔的意志、智慧与永不止步的奋斗渴望，苏林总书记深信，胡志明市党委、政府和人民将继续齐心协力、共同奋斗，迈向更高目标。胡志明市将以“为了全国、与全国同行”的精神，强有力地发挥“领头羊”作用，胜利实现越共十四大决议，致力于实现民富、国强、民主、公平、文明的目标。（完）