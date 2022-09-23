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越共中央总书记阮富仲：胡志明市应进一步发挥火车头作用
在2020年~2025年任期，胡志明市党委制定了社会经济发展、国防安全等22项指标，并提出了9项核心措施。在疫情得到管控之后，胡志明市出台了后疫情时代复苏的计划，市委常委会制定了社会经济复苏发展计划（任期2022~2025年）。2022年前9个月，胡志明市复苏和发展情况形势好转且齐头并进。该市经济增速由2021年的负6.78%增长到了2022年上半年的3.82%（预计9月份将达到9.71%）。2022年前9个月财政收入完成预算收入的90%以上（相当于350万亿越盾）。企业进出口总额呈良好的增长势头，贸易、服务、旅游呈现强劲的复苏态势；吸引外资达到29.1亿美元。
阮富仲总书记明确指出，胡志明市应下定决心进一步推进改革，更加努力、更好地发挥东南亚乃至全国火车头作用和强劲发展动力，无愧于以胡伯伯的名字命名的城市殊荣。
阮富仲总书记强调该市应充分、正确、深刻认识到其在东南部地区乃至越南社会主义共和国革新、建设和保卫事业中的潜力、优势和特殊重要的地位和作用。
阮富仲总书记强调，为了成功实现各项战略突破、化解体制、基础设施和人力资源上的障碍和瓶颈，胡志明市应大力推进经济结构改革和增长模式创新；强化制度建设，使党的路线和国家的法律更加贴近胡志明市的情况和具体条件。
阮富仲总书记指出，应在城市基础设施配套且现代化建设上创造更强有力的突破口；革新和提升城市规划、设计、建筑规划管理、新农村建设工作质量、效力和效益，将城市管理与经济、文化、社会、全民国防和人民安全阵势建设相挂钩。该市应主动同中央各部门与东南亚地区各地配合建设运力强大的公共交通体系，包括城铁、建设环城公路、高架公路、高速公路、水路运输，实现多种交通方式无缝衔接，最大限度地挖掘该市和整个区域的经济发展潜力。该市尽早采取措施解决当前城市交通的弊病，采取更强有力的措施解决环境问题，应对气候变化和海平面上升，解决供排水和城市内涝、废弃物处理、能源基础设施等问题。
为了让胡志明市真正成为“温情、仁爱、文明、幸福的城市”，阮富仲总书记要求该市继续全面提升教育培训质量，大力发展人力资源尤其是高素质人力资源；将科技发展与知识经济发展相结合；巩固和完善医疗卫生体系；重视建立健全的公共卫生医疗防御体系，解决医院超负荷运转难题。
阮富仲总书记建议提升民族文化活动质量和管理效益，保留具有胡志明市特色的精神文化价值；强化精神文明建设；坚持与社会丑恶现象和犯罪作斗争；减少交通事故；维护安全秩序等。
阮富仲总书记建议该市不断提升市党委的领导力和战斗力；加强党风廉政建设；提升治理效率和效力；加强整党建党工作，将其视为关键任务，坚决遏制思想中的滑坡和腐败现象；从严处置政治思想蜕化、自我演变、自我转化的干部、党员和公职人员。
阮富仲总书记欢迎该市试点实施城市政府模式和若干特殊机制和政策，在赋权的同时予以严格限制限权，进一步密切党、政府与人民的关系，基于人民建设党政体系；发扬民主和民族大团结；以人民的满意度衡量各级党委和政府的工作质效等。
阮富仲总书记建议国会、政府、各部门研究并与胡志明市配合，本着“胡志明市为了全国”和“全国为了胡志明市”精神寻找措施，为胡志明更加快速可持续发展创造最为便利的条件。（完）