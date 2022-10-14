越共中央总书记阮富仲：推动西原地区经济快速且可持续发展

10月14日，全国贯彻落实越共第十三届中央政治局于2022年10月6日颁布的“关于到2030年远期展望到2045年西原地区经济社会发展、国防安全保障方向”的第23号决议（以下简称第23号决议）会议以线上和线下相结合的方式举行。



越共中央总书记阮富仲主持会议。国家主席阮春福、政府总理范明政、国会主席王廷惠、中央书记处常务书记武文赏共同主持会议。



为了满足新战略时期推动各地区乃至全国快速且可持续发展的要求和任务，第23号决议较2002年1月18日颁布的第10号决议多了3个新亮点，继承、补充和发展第10号决议4个观点成为5个新的指导观点，符合新背景和新形势下的要求。新的决议中的许多内容充分体现我党在十三大的革新和高度决心精神，下决心在新战略时期让西原地区发展出现巨大的变化。



政治局要求需充分认识到西原地区是全国经济、社会、生态环境、国防安全和对外的特别重要战略要地。推动西原地区快速和可持续发展是党和国家的一大主张，是全国重要任务。西原地区的建设与发展需与经济、文化、社会发展，自然资源环境保护和谐结合，将其与国防安全保障和加强对外工作紧密结合起来。以经济、文化和社会发展当作维护国防安全稳定和政治社会稳定的基础。



西原地区发展需与全国经济社会战略对接。阮富仲还要要求，建设先进、富有民族特色、多样性中求统一、尊重各民族之间的文化差异，将其视为发展和融入国际的动力和基础等。

会议上，各中央部门和地方代表发表的意见已指出西原地区所取得的重要成果，同时指出面临的各种困难和挑战。



为了有效实现第23号决议，阮富仲在会议上发表讲话时强调，需充分把握决议的意义、目的、要求和内容，把握各指导性观点、思想和需做的工作，让各级、各行业、居民和企业对地区的作用、地位和重要性的认识一致。创新发展思维，尤其是区域和次区域连接、特殊机制和政策、资源分配，人力、潜力和优势等的发展思维，旨在把各区域、次区域和省内各地区和次区域的潜力和优势充分发挥出来，解决好地区各构架重点问题。

阮富仲要求推进地区发展体制、机制和政策建设和完善工作。各中央机关需与地区各地方加强配合，尽快制定、完善、颁布和展开实施地区发展有关的法律和优先、具有特殊性的政策。制定和组织实施2021-2030年，远期展望2050年地区发展规划并与国家总体规划对接。推进行政改革、营商投资环境改善，吸引和有效利用投入发展的资源。优先安排国家预算资金，与此同时动员社会中的各种资源，从而投入发展各重点工程，解决地区和跨地区发展问题；推动地区经济、文化和社会全面发展与确保西原地区国防安全保障相结合。



阮富仲要求进一步推进整党建党工作，将其视为具有决定性的第一因素。加强党的领导工作，各级政府的管理效力和成效。阮富仲还强调建设确保质量、数量、结构合理、拥有各梯队之间的交接和继承的各级领导和管理干部队伍。关注接班队伍问题，特别是女干部、少数民族干部培训和培养工作。建设民族大团结，发挥整个政治体系的力量，高度发挥革命和文化传统等。

在会议后，中央各级党委和党组织，各地方各级政府尽快制定行动计划，学习、贯彻落实和开展决议，与此同时继续推进实施越共十三大和各省市党代表大会的决议。政府党组干事会尽快指导制定和颁布开展实施决议的计划等。

阮富仲表示相信，西原地区各省党委、政府和人民将同中央部门、全国，尤其是中部沿海、东南部地区和胡志明市各级党委和政府继续革新思维，进一步努力奋斗，争取各项机遇，战胜各种困难和挑战，胜利实施中央政治局的第23号决议，让西原地区的经济社会发展、国防安全保障问题实现巨大的变化。（完）