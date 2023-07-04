越共中央总书记阮富仲：反腐败是推动国家经济发展的强大正能量（第二期）

反腐败反消极斗争 ——不可逆转的历史大势



阮福仲总书记《坚决、坚持推进反腐败反消极斗争，为建设日益廉洁和强大的我党和国家做出努力》一书强调，反腐败反消极斗争是必要的，是正确的，也是不可逆转的历史大势，其需要“动员整个政治体系和全社会的积极参与”。



反腐败消极斗争的目标在于推进党和国家廉政建设，进而促进国家的发展。阮富仲一书明确指出了今后的方向和任务，其中特别强调建设和完善各领域制度，逐步完善严防机制，一体推进“不能腐”、“不敢腐”、“不想腐”、“不要腐”。

阮福仲总书记《坚决、坚持推进反腐败反消极斗争，为建设日益廉洁和强大的我党和国家做出努力》一书问世仪式。图自越通社

为了打赢反腐败斗争攻坚战持久战，阮福仲总书记一书强调，首先需要认识到，无论在任何情况和条件下都要坚持越南共产党在所有方面的绝对和直接领导的作用。党必须在政治、思想、组织和道德上党必须在政治、思想、组织和道德上保持强大的地位，经常实现自我革新、自我整顿，着力提升智慧、政治本领、领导能力品质和执政能力，将党建工作视为革命事业的关键任务、头等重要任务、要紧工作。



另一方面，要切实加强党和人民群众的密切联系，将其视为党存在、发展及运行的规律，锻造党的领导能力的决定性因素。人民群众的拥护和支持是革命胜利的重要前提。因此党要竭尽全力为人民服务。



反腐败是推动国家经济发展的强大正能量



2012-2022年阶段，中央反腐败反消极指导委员会已加大检查、监察、审计、调查、起诉和处理等工作力度，扎实推进这些工作，在发现和处理腐败工作实现许多突破口，充分体现了党、国家在防腐反贪斗争中落实无禁区、无例外、严厉惩治腐败的指导思想。



阮富仲总书记强调，腐败成为威胁国家稳健发展的最危险因素之一。在任何时代、任何制度和任何国家都会出现腐败现象，而且不能在短时间内得以根除，因此反腐败斗争一刻不能停。

该书为维护党的思想基础，驳斥敌对势力攻击越南的反腐败、反消极工作的错误论调作出了重要贡献；体现了越共中央总书记的开阔视野、全面指导、英明领导，有助于干部、党员和人民群众正确认识反腐败、反消极斗争的目标，从而保持和巩固对党的领导和国家管理、协调的信心，坚定不移地实现经济社会发展目标。



《坚决、坚定不移推进反腐败反消极斗争，为建设日益清正廉洁和稳固强大的党作出不懈努力》一书恰逢纪念越南共产党建党93周年和以阮富仲总书记为主任的中央反腐败反消极斗争指导委员会成立10周年之际出版发行。因此这本书在理论上和实践上都具有特殊的意义和重要性，体现了越南共产党思想的一致性、一贯性和坚定性，同时是创造性的发展，有助于完善党关于反腐败、反消极的理论思维。



反腐败反消极斗争——上下一心，纵横畅通



凭借党在反腐败、反消极斗争中的高度政治决心和战略视野，其中越共中央总书记、中央反腐败反消极指导委员会主任阮富仲发挥极为重要的作用，越南党已鼓励整个政治体系、动员全民的综合力量，打好反腐这场“硬仗”，并坚持着眼长远、自始至终的反腐败和反消极方针，打造“上下一心、纵横畅通”阵势。



越共第十三届五中全会已通过国家建设与发展的许多眼前和长期的重要决策。其中不得不提到成立省级反腐败反消极指导委员会的主张，以克服“上热下冷”的现象，并真正成为中央反腐败反消极委员会的重要助手。



全国各省市成立反腐败反消极工作指导委员会，意味着全国各地上下一心，与腐败作斗争，进而让腐败消极现象的防范工作取得更加明显的转变，巩固人民的信心。



越共中央内政部一号地方司司长阮春长博士：党的主张是一贯的，体现强大的政治决心，反腐败斗争极其艰难，容不得丝毫退让妥协，反腐败是一场输不起的斗争，无禁区无例外零容忍严厉惩治。由越共中央总书记为主任的中央反腐败反消极指导委员会成立10年后，反腐工作已取得突破性进展。于去年在63个省市成立的省级反腐败反消极工作指导委员会，继续肯定了这一正确的决策，符合于实际情况，满足全国干部党员和人民群众的热切期望。”



在中央和地方层面都显得更加积极、同步和成效。省级指导委员会逐步有序有效运作；个地方和基层分腐败反消极工作发生了显著变化，克服了“上热下冷”的局面。

省级指导委员会逐步有序有效运作，克服了存在已久的“上热下冷”这一局面的重要举措。成立省级反腐败反消极指导委员会是必要的，也是正确的。很多地方做的很好，不靠上级，以身作则，表现出“上下统一、协商一致、横纵顺畅”；协调越来越有节奏、越来越紧密、越来越有效，真正成为一种运动，一种不可逆转的大势。



阮富仲一书强调，全力以赴推进反腐败工作取得积极成果，受到广大人民群众的欢迎和支持，赢得了国际组织的好评和认可。



目前，腐败现象逐步得到抑制并呈下降之势，为维护政治稳定、推动经济社会发展、巩固人民对党和国家的信心等做出贡献。（未完待续）