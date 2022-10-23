越共中央总书记阮富仲：东南部地区需努力发展成为全国发展火车头

23日，全国贯彻实施越共第十三届中央政治局于2022年10月7日颁布关于至2030年，远期展望至2045年东南部地区经济社会发展、国防安全保障的第24号决议（以下简称第24号决议）的会议以线上和线下相结合方式举行。

越共中央总书记阮富仲主持会议并发表讲话。国家主席阮春福、政府总理范明政、国会主席王廷惠、中央书记处常务书记武文赏等共同主持会议。

东南部地区包括胡志明市和西宁、平福、平阳、同奈和巴地头顿5省。这是面积广大、地形开阔，利于发展农业、工业和都市遗迹建设交通运输系统的地区。为了发挥该地区的特别重要地位和作用，越共第九届中央政治局已颁布第53号决议，越共第十一届中央政治局于2012年8月2日已颁布关于到2010年和2011-2020年阶段东南部地区和南部重点经济区经济社会发展和国防安全保障方向的第27号结论。在17年实施第53号决议和第27号结论，该地区各级党委、政府和人民已发挥团结、革命传统，改革创新精神，渡过各种困难和挑战，不断奋进并取得许多重要成就。

越共中央政治局发布的新决议（第24号决议）中的新精神和内容充分体现在观点、认识和指导思想，政治局特别强调，在继续建设和把东南部地区建成全国、东南亚地区经济、金融、贸易、教育培训、优质人力资源发展、科技、创新的中心，在九龙江三角洲、西原、南中部沿海地区等发展对接中起到火车头作用中需要更加大力革新、更加活跃和更加创新。

目标是到2030年，东南部地区成为全国活跃发展、经济增速高、增长经济最大的地区；科技、创新、高科技、物流的中心，在地区具有较高竞争力的国际金融中心。率先实施增长模式革新、数字化转型、建设数字政务、数字经济和数字社会。快速发展智慧和现代城市系统。文化、社会、教育培训、卫生等领域领先全国。环境污染、交通堵塞和城市内涝等基本得到解决。做好国防和政治安全和社会秩序安全保障等。胡志明市需发展成为文明、现代、活跃和创新的城市，是吸引人才、专家、科学家，尤其是优质人力资源前来居住和就业的地方；成为与亚洲地区各大城市相等的国际金融中心。

远期到2045年，东南部地区将成为发达地区，拥有强大经济潜力、现代经济结构的地区；科技、创新、高科技工业和物流中心，跻身地区和世界领先国际金融中心行列；经济与文化和社会和谐发展，做好环境保护、国防安全保障等工作。胡志明市成为地区增长核心和增长极，是吸引人才、专家、科学家，尤其是优质人力资源、年轻知识分子前来居住和就业的地方；是汇聚各国际金融机构、世界各大经济集团之地等。

会议上，各中央部门和各地方代表已踊跃发展，指出东南部地区的许多优势，同时指出各困难和挑战。

越共中央总共书记阮富仲在会议发表讲话时强调，需全面和深刻意识到决议的目的、意义、要求和内容，凝聚各级、各行业对地区和区域互联互通的作用、位置和重要性的高度共识。区域互联互通已成为引导全地区和地区内每个地方发展的主导思维。

阮富仲要求地区各级党委、政府和人民需正确和充分意识到全国最大发展动力区和最强劲经济火车头的作用、地位和特别重要性；明确潜力、优势、困难和挑战，经济社会发展的瓶颈，确保国防安全的特别重要作用，从而提出具体、切合实际、具有较高可行性的措施，让地区发展出现新突破。

阮富仲要求政府、中央机关与地区各地方加强配合，尽快制定、完善、颁布和展开相关法律和优先政策。组织落实好2021-2030年，远期到2045年地区发展规划，使其符合国家总体规划等。

阮富仲强调，加强和提高、进一步做好组织机构和干部建设工作，提各级党委和党组织的能力、领导质量和战斗力；提高各级政府的管理效力和效果，加强干部队员培训。

阮富仲同时要求坚持反腐败、反消极斗争，厉行节约，反浪费；建设政治坚硬、专业性强、拥有创新能力的干部、公务员和职员队伍等。

在会议结束后，各级党委、党组织、中央机关、地区各地方各级和各行业、机关和单位需根据政治局的决议和计划、各中央党机关的指导和引导，尽快制定决议行动计划、学习和贯彻落实该决议的计划。

阮富仲表示相信，东南部地区各省市党委、政府和人民将努力胜利实施中央政治局的第24号决议，让地区经济社会和国防安全保障出现新变化和新突破。（完）