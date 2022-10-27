越共中央总书记阮富仲访问中国：推动两国关系进入发展新阶段

应中国共产党中央委员会总书记、中华人民共和国主席习近平的邀请，越南共产党中央总书记阮富仲将率领越南共产党高级代表团于2022年10月30日至11月2日对中华人民共和国进行正式访问。

此次访问旨在积极和大力开展越南共产党第十三次全国代表大会的对外路线，增进两个共产党、两个国家和两国人民之间的互相了解和政治互信；同时巩固两位总书记和两国高层领导之间的关系，力争推动两国关系进入发展新阶段，为维护和平、稳定、合作与发展的环境做出积极贡献。

政治关系的积极稳定势头

近年来，越南与中国关系保持积极和稳定发展势头。两国领导都达成许多重要共识，为推动双边关系迈上新台阶做出贡献。两国高层和各级代表团互访频繁。

在党际关系，双方保持高级别接触和建立各党中央部门机构之间的交流和合作机制。尽管受新冠肺炎疫情影响，双方之间的往来面临困难，但双方仍以灵活形式保持频繁交流渠道并取得好效果。两党和两国领导人频繁通电话、互致贺电和举行线上会谈等。

这些活动已为双方关系健康稳定发展指明战略方向、注入动力和提供政治保障。在两党重要政治事件上，特别是越共十三大和中国共产党成立100周年期间，双方都以特别方式来祝贺，体现对越中关系的高度重视。党中央部门机构领导也以灵活形式来保持频繁接触和有效开展各项合作计划。

双方还经常配合举行两党之间的理论研讨会，互相交换党建、国家管理工作的经验和实践。截至目前，双方已16次举行两党理论研讨会。

两国国家渠道上的合作继续得到推进。外交、国防和安全等部门之间的关系继续得到加强。

人民交流，特别是越中两国青年一代之间的交流日益走向务实，有助于增进两党、两国和两国人民之间的互相了解和增进友谊。

此外，双方还举行其他交流活动，如越中边民大联欢、越中人民论坛、越南祖国阵线与中国人民政治协商会议交流等。这些活动已有助于夯实越中关系继续健康稳定发展的坚实友谊基础。

两国各地方，尤其是边境地区各省之间的关系取得许多积极进展。与此同时越南与中国在各多边论坛上的合作继续得到加强。

在各领域的合作取得良好效果

经贸和投资合作强劲增长。在新冠肺炎疫情对世界各国贸易产生消极影响的背景下，越南与中国双边贸易额保持良好增长势头。从2016年越南连续成为中国在东盟的最大贸易伙伴，从2020年是中国在世界上的六大贸易伙伴。

2021年，越中双边贸易额达1659亿美元，较2020年增长24.6%。今年前8月，越中进出口额达1174亿美元，较2021年同期增长10.8%。在投资方面，累计至2022年8月20日，在对越投资的139个国家和地区中，中国位居第六，有效期项目3453个，注册资金总额224.3亿美元。今年前8月，在对越南投资的94个国家和地区中，中国以投资项目143个，注册资金14以美元位居第四。

医疗卫生合作，特别是新冠肺炎疫情防控合作是两国关系的一大亮点。新冠肺炎疫情爆发期间，中国已向越南提供疫苗和大量医疗物资援助。

在领土边界问题上，陆地边界和北部湾情况基本稳定。北部湾的合作活动较为频繁。双方按照所达成的机制，继续开展政府级和专员级谈判。

越南与中国还在各级就海上问题进行谈判和交换意见，并在低敏感合作领域上取得一定的进展。

阮富仲总书记此次访问有助于巩固、扩大和提高两党之间的关系效果，为两国关系指明方向；加强政府、国会和祖国阵线等渠道的关系；在经贸、投资和其他领域平等互利合作处出现积极变化；提高国防安全合作和加强在各国际框架的合作；发展群众组织之间的关系和促进民间交流。此次访问还巩固了关于管控分歧、纾解困难和障碍、本着1982年《联合国海洋法公约》等国际法以和平方式妥当处理海上问题；维护东海和平，促进双边和东盟框架内的海上问题谈判；推动对越南在东海符合1982年《联合国海洋法国公约》等国际法的正当和合法利益的尊重；巩固和平、友谊和合作的陆地边界线等的高层共识。

阮富仲此次访问中国旨在高度重视对外路线，其中肯定了越南的一贯主张：将与中国的关系视为对外政策的头等优先，希望按照两党、两国高层领导达成的共识的精神推动两国关系长期、稳定、日益有效和务实发展；同时阐明越南的关注问题、正确立场和正当利益。

与此同时，此次访问还充分展现对中国共产党第二十次全国代表大会利于和平、合作与发展的思想和发展路线；中国共产党所确立的习近平总书记的“核心领导”地位的支持；同时推动中国关于与越南友好合作的政策，支持越南发展、国际地位日益提高和胜利实施越共十三大。（完）