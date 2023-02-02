越共中央总书记阮富仲荣获党龄55年徽章

在越南共产党成立93周年（1930.2.3~2023.2.3）之际，2月2日下午，越共中央办公厅党委举行越共中央总书记阮富仲党龄55年徽章颁发仪式。

越共中央书记处常务书记武文赏代表党领导向越共中央总书记阮富仲授予党龄55年徽章和送鲜花；祝贺阮富仲总书记荣获越南共产党这一荣誉称号；对阮富仲总书记在建设日益廉洁强大之党事业中所做出的巨大贡献给予充分认可。

阮富仲自1967年12月19日入党，55年来始终绝对忠诚于党、祖国和人民；在任何情况下均充分发挥坚韧不拔的共产主义者的本领和智慧；坚定不移地坚持马克思列宁主义和胡志明思想、民族独立和社会主义的目标； 保持和弘扬纯洁高尚的革命道德品质，发挥先锋模范作用，不断学习，提高自我修养等。

历任越共第七届至第十三届中央委员会委员； 越共第八届至第十三届中央政治局委员；《共产主义杂志》主编； 河内市委书记； 中央理论委员会主席；国会主席；国家主席；第十一届至第十三届越共中央总书记等党、国家和人民赋予的许多重要职务过程中，阮富仲已为党和民族的革命事业，特别是国家革新、祖国建设和捍卫事业作出了诸多重大贡献。

武文赏强调，在越共中央总书记岗位上，阮富仲总书记已充分发挥领导核心作用；同越共中央委员会、政治局、书记处配合凝聚党团结力量，统一意志、统一行动； 本着前呼后拥、一呼百应、上下一心、横纵一体的精神在整个政治体系中凝聚了高度共识；带领全党、全民、全军战胜一切困难和挑战并在各个领域上取得了丰硕成果，留下显著烙印，使国家的基业、实力、地位和国际声誉日益提高并稳步前进。

作为党的理论旗帜，阮富仲总书记一向指导并嘱咐全党、全民和全军坚定民族独立和社会主义目标，坚持奉行党的革新路线、党建原则；建设和保护越南社会主义祖国并将其确定为越南共产党的基本原则和坚实基础，对越南政权和民族具有重要意义，“不允许任何人有丝毫动摇”。

在担任中央反腐败反消极现象指导委员会主任过程中，阮富仲总书记已切实指导促进反腐败反消极现象工作深入开展，将其与党整顿工作紧密结合。借此，多年来，越南反腐败反消极现象工作取得了许多重要成果，使整个政治体系在认识和行动上发生了积极的变化，大力增强了干部、党员和人民对党、国家和和政权的信任度等。

作为共产主义者，55年来，阮富仲同志一直学习和践行胡志明思想、道德和 “勤、俭、廉、正、至公无私”作风；在工作中一直发挥高度责任心、认真态度，工作方法科学、果断，发挥民主，尊重和倾听干部、党员和人民的意见；获干部、党员和人民的信任和爱戴，获国际友人尊重和给予高度评价。在日常生活中，同志生活简朴、待人真诚、谦虚友善。同志是干部、党员学习和践行的好榜样。

阮富仲总书记对被授予党龄55年徽章感到荣幸，同时分享说，跟党走55年来，获党的教育和磨练，并逐步成长。然而，所做到的事情比党的教育和磨练的功劳，党员前辈们、其他同志和同事的帮助和支持，人民的激励和支持等仍较为渺小。

阮富仲总书记对党、国家和人民，历代领导、原领导同志等表达由衷的感谢，愿一生为党的理想和革命事业而奋斗、牺牲和绝对忠诚，尽力修养和磨练，学习和践行胡志明主席的思想、道德和作风，不愧是越南共产党党员。

趁此机会，阮富仲祝愿各位党和国家领导、原领导同志，各位代表和其家人在新一年里身体健康、愉快和幸福。（完）