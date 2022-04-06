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越共中央总书记阮富仲率团视察广宁省
4月6日，越共中央总书记阮富仲率团前往广宁省视察广宁省关于越共十三大决议、越共广宁省党部第十五次代表大会决议的落实情况与结果。
广宁省省委书记、人民议会主席阮春记就广宁省关于越共十三大决议、越共广宁省党部第十五次代表大会决议、2021年和2022年第一季度任务的落实情况与结果向阮富仲总书记一行汇报。 广宁省省委书记阮春记表示，2021年和2022年第一季度，广宁省共颁发决议6项、指示令18项、行动计划10项、计划122项、结论16项和通知460项。
广宁省不断推进党和政治体系建设和整顿工作，充分发挥团结精神。当地政府管理效果显著，广宁省已成为省级竞争力指数排名前列的省份之一。广宁省祖国阵线和各政治社会组织的工作提质增效，党和人民的关系日益得到巩固，全民大团结不断加强。
2021年，广宁省经济增长率达10.28%，在全国位居第二；广宁省财政预算收入达52.467万亿越盾，同比增长7%。2021年第一季度，该省经济增长率达8.01%，财政预算收入约达13.470万亿越盾，同比增长24%。2021年全省经济规模达238.186万亿越盾，人均收入达7614美元，城市化比率达67.5%（列入全国前五名）。
广宁坚定维护政治安全和社会稳定、国家边界主权；在口岸地区疫情防控保持密切国际合作，确保进出口畅通；及时妥当处理边境突发问题，维护边境地区的和平、友谊、稳定、合作与发展。
阮富仲总书记发表结论性讲话时对广宁省党委、政府和人民过去所作出的努力并所取得的成果表示赞赏。广宁省已成为全国在多个领域上的领先带头省份之一，同时成为北部平原创新的亮点以及北部地区的增长极。
阮富仲总书记强调，2022年及未来几年，世界和地区局势仍复杂难料，特别是新冠肺炎疫情（COVID-19）疫情的演变形势，因此继续大力发挥广宁省的良好传统和广宁省的非常重要地位，提高活力、创造力、敢想敢做的精神，不断创新思维和方式，使广宁省各方面更加蓬勃、更加全面发展，成为全国的典型省份。
阮富仲总书记指出，要注重做好党和政治体制的建设与整顿工作，真正做到清廉与强大的党组织；坚决预防和打击不良表现，从严处理政治思想衰退、道德品质变质、生活方式不良的自我演变现象的干部、党员、公务员和公职人员。
阮富仲总书记要求，要特别关注在国防安全防御、合作防线与国际经济竞争等方面的工作，要注意建设和巩固稳固坚实的防线；维护大陆和海岛边界的主权与安全；确保政治安全、社会秩序稳定；建设和平、友谊、稳定、合作与发展的边界线；扩大合作关系，提高国际融入效率等。
阮富仲总书记建议有关部委和部门行业根据自己的职能、能力和权限任务，尽快考虑、研究并直接解决广宁省所提出的意见与建议，为广宁省更加快速且可持续发展创造有利条件。
视察广宁省期间，阮富仲总书记一行来到广宁省汪碧市安子历史遗迹风景区，上香悼念佛黄陈仁东，并在此地种植纪念树。
此外，阮富仲总书记一行还探访慰问居住在广宁省汪碧市314号居民区的黄明煤炭股份公司的干部、工人和员工。（完）
广宁省省委书记、人民议会主席阮春记就广宁省关于越共十三大决议、越共广宁省党部第十五次代表大会决议、2021年和2022年第一季度任务的落实情况与结果向阮富仲总书记一行汇报。 广宁省省委书记阮春记表示，2021年和2022年第一季度，广宁省共颁发决议6项、指示令18项、行动计划10项、计划122项、结论16项和通知460项。
广宁省不断推进党和政治体系建设和整顿工作，充分发挥团结精神。当地政府管理效果显著，广宁省已成为省级竞争力指数排名前列的省份之一。广宁省祖国阵线和各政治社会组织的工作提质增效，党和人民的关系日益得到巩固，全民大团结不断加强。
2021年，广宁省经济增长率达10.28%，在全国位居第二；广宁省财政预算收入达52.467万亿越盾，同比增长7%。2021年第一季度，该省经济增长率达8.01%，财政预算收入约达13.470万亿越盾，同比增长24%。2021年全省经济规模达238.186万亿越盾，人均收入达7614美元，城市化比率达67.5%（列入全国前五名）。
广宁坚定维护政治安全和社会稳定、国家边界主权；在口岸地区疫情防控保持密切国际合作，确保进出口畅通；及时妥当处理边境突发问题，维护边境地区的和平、友谊、稳定、合作与发展。
阮富仲总书记发表结论性讲话时对广宁省党委、政府和人民过去所作出的努力并所取得的成果表示赞赏。广宁省已成为全国在多个领域上的领先带头省份之一，同时成为北部平原创新的亮点以及北部地区的增长极。
阮富仲总书记强调，2022年及未来几年，世界和地区局势仍复杂难料，特别是新冠肺炎疫情（COVID-19）疫情的演变形势，因此继续大力发挥广宁省的良好传统和广宁省的非常重要地位，提高活力、创造力、敢想敢做的精神，不断创新思维和方式，使广宁省各方面更加蓬勃、更加全面发展，成为全国的典型省份。
阮富仲总书记指出，要注重做好党和政治体制的建设与整顿工作，真正做到清廉与强大的党组织；坚决预防和打击不良表现，从严处理政治思想衰退、道德品质变质、生活方式不良的自我演变现象的干部、党员、公务员和公职人员。
阮富仲总书记要求，要特别关注在国防安全防御、合作防线与国际经济竞争等方面的工作，要注意建设和巩固稳固坚实的防线；维护大陆和海岛边界的主权与安全；确保政治安全、社会秩序稳定；建设和平、友谊、稳定、合作与发展的边界线；扩大合作关系，提高国际融入效率等。
阮富仲总书记建议有关部委和部门行业根据自己的职能、能力和权限任务，尽快考虑、研究并直接解决广宁省所提出的意见与建议，为广宁省更加快速且可持续发展创造有利条件。
视察广宁省期间，阮富仲总书记一行来到广宁省汪碧市安子历史遗迹风景区，上香悼念佛黄陈仁东，并在此地种植纪念树。
此外，阮富仲总书记一行还探访慰问居住在广宁省汪碧市314号居民区的黄明煤炭股份公司的干部、工人和员工。（完）