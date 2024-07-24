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越共中央总书记阮富仲是“攻心外交”传统的现身
阮富仲总书记以其智慧、视野和深刻的政治眼光，同党中央、政治局、书记处领导和策划出越南党、国家各大对外路线和主张，同时还领导、指导有效开展党的路线，直接参加具有战略定向的高级对外活动。阮富仲总书记对越南外交的巨大贡献已有助于把越南各领域和活动的外交提升至新水平。
作为优秀的理论家，阮富仲总书记对越南外交理论建设做出重大的贡献。以70多年来对外交路线的深刻思考，阮富仲总书记已全面地系统化老前辈们的外交理论，马克思-列宁思想、胡志明思想等的理论，党的对外路线，塑造胡志明时代、富有以“竹根稳固，竹身结实，竹枝柔韧”为特点的“越南竹子”的外交流派。该外交思想和理论已成为越南外交、对外各项活动的指南针。
在以阮富仲总书记为首的越共中央、政治局、书记处的领导下，我们不仅建立了战略伙伴、全面伙伴等的关系框架，而且还将这些框架提升至新水平，拥有新内涵，满足新时期的要求。阮富仲总书记已直接参加多项重大对外活动。
对于各山连山、水连水的老挝和柬埔寨等邻国，阮富仲总书记一直关注培育与两国的特殊团结、友好和合作。对于各大国，阮富仲总书记已先后访问中国、俄罗斯和美国。中国、美国和俄罗斯等国家高层领导2023年分别应阮富仲总书记的邀请访问越南。其不仅开启双边关系的新篇章，而且还进一步巩固我国在地区和世界局面中的战略地位。
同印度、日本、韩国和澳大利亚等各大、各主要伙伴关系，扩大同非洲、中东和拉丁美洲等传统朋友的关系级别得到提升，日益密切和有效。
裴青山强调，近期越南外交取得的成就离不开阮富仲总书记个人的声誉。国际关系不仅是各国家、之间的关系，而且还是人与人之间的关系。外国领导人十分重视和高度评价阮富仲个人的作用和声誉。
可以说，对于国际友人来说，阮富仲总书记是越南“攻心外交”传统的现身，以正义、人情、公道赢得人心。在一切对外活动仲，阮富仲以质朴、开放、真诚的作风，以既有准则、又充满人情的外交风格，获得各国领导、人民和国际友人的喜爱。阮富仲总书记所留下的印象是心怀开放、有战略思维和视野，始终推动国家和民族利益，但也一直尊重国际友人的利益，一直本着“发挥共同点、减少分歧”的精神推动友好合作关系的一位领导。
正因如此，许多国际友人将阮富仲总书记视为独立、自主以及越南是国际友人可信赖、真诚和负责任的朋友和伙伴的明证。
在提及“竹子外交”时，裴青山强调，“富有越南竹子特色的对外-外交”是越南革命实践、胡志明时代越南外交特色等的结晶，同时也基于马克思列宁主义、胡志明思想等的理论基础，继承和发挥越南传统外交特色；与此同时选择性吸收人类精华并从新阶段对外任务和要求的实践。
国际友人也十分关注越南“竹子外交”流派。中国、俄罗斯和美国等国家领导、政界人士和学者，传统朋友国家等都高度评价在当前国际复杂多变情况下的越南对外和外交。
裴青山还谈到阮富仲总书记对外交部门的关注领导，对越南外交的取得的成就做出巨大贡献。
裴青山强调，15年来，阮富仲同志在担任越共中央总书记期间已直接参加多项对外活动，开展多场具有历史性意义的接触和会晤，不仅为与各国的双边关系翻开新篇章，而且还塑造了我国在国际局面中的顺利战略地位。（完）