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越共中央总书记阮富仲撰写《发挥全民族大团结传统，建设越南日益富强文明幸福》一书问世
这本书包括一篇概述文章和75篇讲话、文章、典型演讲、采访和信函以及142张生动地反映了阮富仲总书记莅临63个省市调研活动的图片。这本书体现了我党领导人关于建设和促进民族大团结的一贯思想。
这本书共748页，分为全民族大团结是建国和卫国事业取得胜利的决定性因素；发挥越南祖国阵线和社会政治组织的核心政治作用，为成功实现国家经济社会发展目标作出贡献和发挥各阶层人民和各地方的作用，为国家革新事业作出更大贡献等三个部分。
这本书是建设和弘扬全民族大团结传统的宝贵资料，有助于提高干部、党员、民众和整个政治体系对党关于在社会主义建设和维护事业中发挥全民族大团结力量的政策和观点的认识，凝聚他们的共识，激发他们爱国主义精神、民族自豪感和奉献精神。
杜文战强调，书中的内容充分体现了阮富仲总书记在建国卫国事业中弘扬民族大团结传统的伟大思想和真挚情怀，帮助各级党委、祖国阵线、干部和党员进行研究并应用到实践，同时也是制定落实越共十三届八中全会的决议行动计划。
除了出版传统纸质书籍外，越南真理国家政治出版社还推出了该书的电子版，在出版社网站www.stbook.vn.上免费为读者服务。（完）