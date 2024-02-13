越共中央总书记阮富仲在升龙皇城进香

2月13日（2024甲辰年春节初四）上午，越共中央总书记阮富仲在首都河内升龙皇城遗迹区敬天殿进香缅怀诸位先帝和先贤。

阮富仲总书记一行敬香，向先帝、先贤报告越南国家建设和发展成就；祈求国泰民安、繁荣幸福。

阮富仲总书记随后与升龙皇城遗迹区工作人员亲切交谈，他强调，这是承载千年历史印记的地方，也是祖国江山和民族文化精髓的汇聚之地，多代王朝曾在这里建都、建设和保卫祖国，培育了民族悠久的历史文化传统，并传承至当今的胡志明时代。

阮富仲希望每一位员工以高度的责任感和使命感，为维护越南人民和升龙河内的良好价值观做出贡献，维护和弘扬已获联合国教科文组织列为世界文化遗产的升龙皇城的历史文化价值，让每一个越南人都会为这片千年文明英雄之地、美丽而优雅的城市、人类尊严之城、和平城市感到自豪。

敬天殿建于黎朝时期的1428年，是在李朝时期的乾元殿和黎陈时期的天安殿的基础上建造的。到阮朝时期，嘉隆国王建造了新的城堡，但是黎朝时期的敬天殿仍然是阮朝时期行宫的中心。1841年，阮朝将其更名为龙天殿，从东到西长13米，形成3处台阶。中间台阶是御道皇帝专用,两旁则是大臣进退的台阶。中间的一对龙按照写实风格由整块石头制成。两侧为龙云图案，象征着宇宙和天地。后面的龙台阶大约建于 17 世纪末18 世纪初。台阶两侧饰有莲花、鸳鸯、波浪、火云、刀剑、鱼化龙等，花纹十分精致。这些都是极其珍贵的文物，是越南民族文化强大生命力的象征。（完）