越共中央总书记阮富仲在世界政治家心目中的印象

*马来西亚总理安瓦尔·易卜拉欣（Anwar Ibrahim）就阮富仲总书记的逝世表示沉痛哀悼，认为阮富仲总书记的逝世留下了巨大的空缺。他强调，“我2023年7月在对越南进行正式访问时会见了越共中央总书记阮富仲，他关于维护越南战略自主权和促进善治的愿景确实给我个人留下非常深刻的印象。阮富仲总书记对越南与马来西亚关系的远见卓识将历久弥新。他的遗产为越南和东南亚的子孙后代提供灵感源泉。”

*新加坡总统尚达曼（Tharman Shanmugaratnam）向越南国家主席苏林致唁电中写道，“阮富仲总书记对反腐败斗争的贡献也是其领导作用的决定性因素。他坚信越南的潜力，并不懈努力确保党和政府处于实现这一目标的最佳地位。”他强调，阮富仲总书记为越南经济迅速增长和改善人民生活条件作出巨大贡献。

* 原印度国家安全副顾问普拉德汉（Satyendra Pradhan）接受越通社驻新德里记者的采访时表示，阮富仲总书记是一位精明、经验丰富的政治领袖和战略理论家。他也是一位关心人民福祉的仁慈领袖。阮富仲总书记为重新确定经济、对外政策和人民福祉与共产党活动之间关系做出突出的贡献。

2018年，越共中央总书记阮富仲与知识分子和艺术家代表会面。图自越通社

普拉德汉认为，阮富仲总书记的领导在决定国际和地区问题的处理方式方面发挥着关键作用。尽管越南的外交是灵活的、具有韧性的，以适应多极世界的所有极点，但它仍然与更广泛的国家利益、国家和地区的和平与经济增长密切相关。他认为，越南的竹式外交政策正在带来诸多好处。目前，越南与世界各国都保持着良好的关系。越南正在努力为维护地区的和平作出更大贡献。越南在东盟和联合国安理会的作用显着提升。最近，俄罗斯总统普京、中国国家主席习近平和美国总统乔·拜登等三位重要领导人已访问越南。其体现了竹式外交的成功，也加深了越南与其他国家的关系，从而改善了人与人之间关系和人类发展。

* 古巴与各民族友好研究院院长费尔南多•冈萨雷斯（Fernando Gonzalez Llort）接受越通社驻哈瓦那记者的采访时强调，阮富仲总书记是一位具有卓越理论和实践知识的领导人，凭借其走社会主义道路的政治思想为世界革命事业做出了重大贡献。

费尔南多•冈萨雷斯认为，“坚贞不渝的共产主义者”阮富仲为加强古巴与越南两国人民之间的传统关系做出不懈努力。在古巴最困难的时候，他始终站在古巴一边，为兄弟般的古巴人民提供援助。

在古巴人民心中，阮富仲总书记的朴实、谦虚、高尚的人格和英明的领导能力铭刻在人民心中。费尔南多•冈萨雷斯认为，阮富仲总书记是胡志明主席的优秀学生，始终秉承胡志明主席的思想和对未来的希望。（完）