越共中央总书记阮富仲在与美国总统小约瑟夫·罗宾内特·拜登会谈后举行联合记者会上的讲话（译本）



“尊敬的美国总统小约瑟夫·罗宾内特·拜登先生



尊敬的各位代表



我一直保留着于2015年7月访问美国期间受到的美国政府和美国人民的盛情接待和深厚感情的的美好回忆，特别是在访问期间我与乔·拜登先生进行了真诚而有趣的交谈。我也对乔·拜登总统先生今年六月致函邀请我再次访问美国表示感谢。



我刚同乔·拜登总统先生在友好、平等、互相了解、相互尊重的气氛中进行了深度、全面的会谈，并取得了良好成果。双方一致认为，自两国关系正常化和建立全面伙伴关系以来，越美关系取得了强劲、深刻、实质性和有效发展步伐。值此机会，我谨代表越南人民，向支持越南、为推动两国友好合作关系的发展的美国各组织和个人致以问候和表示感谢。



在此基础上，为了两国人民的利益，并希望在新形势下加强合作，实现和平、合作和可持续发展目标，我和乔·拜登总统先生代表两国通过了联合声明，建立《致力于和平、合作、可持续发展的全面战略伙伴关系》。



全面战略伙伴关系继续基于充分尊重近期为两国关系指明方向的基本原则，其中包括尊重《联合国宪章》、国际法和彼此政治体制、独立、主权和领土完整。



我们一致强调，彼此的互相了解、彼此情况、尊重彼此正当利益和互不干涉彼此内政始终具有重要意义。越南高度评价并重视美国支持一个“强大、独立、韧性和繁荣”的越南的肯定。



新的合作伙伴关系内涵继承了两国现有的合作内容并通过促进经济、贸易、投资合作朝着以创新为两国关系的基础、重心和动力的方向发展，将其提升到新水平；加强科技合作是致力于和平、合作和可持续发展的全面战略伙伴关系的新突破。今后，两国有关机关将配合展开落实所达成的协议，为下一步发展创造条件。



越南本着胡志明主席在越南获得独立后明确指出“越南愿意做所有国家的朋友”的精神来促进与美国和其他国际伙伴的关系。对于美国，胡志明主席肯定了越南的完全独立和越南愿意与美国全面合作；这种独立与合作有利于全世界。我们都知道，在多年之后，越南人民为维护国家独立、统一而付出无数牺牲和艰巨。



越南共产党第十三次全国代表大会也确定在一贯奉行独立、自主、和平、友好、合作与发展、国际关系多样化和多边化的外交政策框架内推动和深化双边合作；越南是国际社会的朋友、值得信赖的伙伴和积极、负责任的成员。



乔·拜登总统先生和我互相通报了两国国情，表示重视各自国家经济社会发展所取得的积极成果。对于国际复杂局势和冲突情况，越南希望有关各方在尊重国际法和《联合国宪章》基本原则的基础上，通过对话，和平解决。



我希望，通过此次重要而有意义的访问，乔·拜登总统和美国代表团成员有机会亲身感受到一个有着悠久文献与历史、人民热情好客、友好、热爱和平、日益变化和活跃发展的越南。



我相信，乔·拜登总统先生对越南的访问一定会取得圆满成功。祝愿总统先生取得新的成功，祝愿总统先生及陪团的诸位领导和在场的各位朋友及其家属身体健康、幸福安康。”（完）