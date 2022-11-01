越共中央总书记阮富仲圆满结束对中国的正式访问

越通社特派记者报道，11月1日晚，越共中央总书记阮富仲同越南高级代表团已抵达河内，圆满结束应中共中央总书记、国家主席习近平邀请从10月31日至11月1日对中华人民共和国的正式访问之行。

在北京机场欢送阮富仲总书记一行的有：中共中央委员、中共中央对外联络部部长刘建超，越南驻华大使范星梅和越南驻华大使馆干部和工作人员。

在河内内排国际机场迎接阮富仲总书记的有越共中央政治局委员、国家主席阮春福，越共中央政治局委员、政府总理范明政同多位党和国家高层领导人。

访问期间，越共中央总书记阮富仲与中共中央总书记、国家主席习近平举行会谈，获颁由习近平总书记代表中国党和政府向阮富仲总书记颁授的中华人民共和国“友谊勋章”；分别会见国务院总理李克强、全国人大常委会委员长栗战书、全国政协主席汪洋。在各场会谈、会见中，双方相互通报各自党和国家情况，就越中两党两国关系及当前国际地区局势深入交换意见，达成一系列重要共识。在此期间，双方共同签署了13项合作文件。

双方发表了《关于进一步加强和深化越中全面战略合作伙伴关系的联合声明》。双方认为，越南和中国是山水相连的好邻居、好朋友，是志同道合、命运与共的好同志、好伙伴，都致力于人民幸福与国家富强，致力于人类和平与发展的崇高事业。

双方一致同意，继续通过双边互访、互派特使、热线电话、互致信函、年度会晤、多边场合会见等形式，保持和加强两党两国高层交往的优良传统，就两党两国关系重大问题和国际地区形势及时交换意见，从战略高度引领和指导新时代越中全面战略合作伙伴关系健康稳定发展。

双方一致同意，发挥好两党高层会晤机制指导统筹作用和两党对外部门协调推动作用，继续执行好《越南共产党与中国共产党合作计划（2021－2025年）》《越南共产党与中国共产党干部培训合作计划（2021－2025年）》，办好两党理论研讨会，加强两党中央对口部门、两国地方特别是接壤省（区）党组织交流合作，持续开展治党治国、反腐倡廉理论和经验交流互鉴，积极支持越南政府与中国政府、越南国会与中国全国人大、越南祖国阵线与中国全国政协的友好交流合作。

双方强调，越中两国坚持走社会主义道路，根本目的是实现发展繁荣，更好为人民谋幸福。双方要发挥地缘相近、产业互补优势，加强各领域务实有效合作，更好服务两国人民福祉。

阮富仲总书记对中国的正式访问取得圆满成功，为弘扬越中传统团结友谊，加强和深化新时代越中全面战略合作伙伴关系，促进地区和世界和平稳定与发展繁荣作出积极贡献。两党和两国人民对此感到由衷高兴。

此访结束后，阮富仲已致电习近平表示感谢。阮富仲强调，“我与越南党和国家高级代表团对此访取得丰硕成果，特别是双方在各场会谈和会见中所讨论的内容感到十分满意。”阮富仲表示，相信此访将为推动两党、两国和两国人民之间的关系继续健康稳定向前发展指明长期方向。

阮富仲表示，中国的美丽风光、繁荣发展和热情好客的人民给阮富仲一行留下深刻的印象。此访所取得的积极成果必将对增强越中友谊、政治互信、深化两国全面战略合作伙伴关系做出重要贡献，为两国人民带来切实利益，为地区和世界和平、稳定、合作与发展添砖加瓦。

阮富仲祝愿习近平同志和中国党、国家领导人身体健康、幸福美满；祝愿越中传统友谊万古长青、世代相传。（完）