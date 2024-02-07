越共中央总书记阮富仲向党和国家领导、前领导人拜年

在全国庆建党、贺新春的浓厚氛围中，2月7日（即农历腊月二十八），越共中央总书记阮富仲在越共中央总部会见了党、国家和越南祖国阵线领导和前领导人并送上新春祝福。

阮富仲总书记表示，2023年，越南举行了许多重大活动。国内外形势依然错综复杂，挑战和机遇并存，一些挑战甚至超于预期。但在全党、全民和全军的携手努力下，全国经济社会发展、民生保障、扶贫济困、反腐败斗争、国防安全、对外交往等领域取得了许多重要成就，越南的国际地位与威望不断提高，党的各项决议有效落地生根，党内和社会保持一致团结，民主氛围日益浓厚，国家实力不断增强。

阮富仲总书记向老革命同志、干部、党员、全国同胞、战士及海外侨胞一年来为建国卫国事业做出的贡献表示深深的敬意和衷心感谢，并强调2024年是贯彻落实党的十三大决议、2021-2025年经济社会发展计划的重要一年。全党全民和全军必须全力以赴完成各项目标任务，尤其是经济社会发展任务，稳定宏观经济大局，为生产经营活动解决困难，促进文化、教育、科技等领域发展，关注保护环境，保障和改善民生，牢牢捍卫祖国安全，继续为党的各级代表大会和越南共产党第十四次全国代表大会做好准备。

阮富仲总书记指出，当务之急是克服困难，清除障碍，促进生产经营活动，关心关爱驻守海岛边关的战士和民众生活，确保广大民众过上一个快乐、祥和的春节。

阮富仲总书记建议全党、全民和全军保持团结协作精神，坚定信心，弘扬爱国主义精神、彰显越南智慧和本领、民族悠久文化和英雄传统，努力克服一切困难和挑战，把机遇转化为现实成果。

值此机会，阮富仲总书记祝愿党和人民的革命事业取得更大胜利，2024年将比2023年取得更多成果，祝愿全党和政治体系日益全面、稳健发展，国家繁荣、文明、富强，人民日益幸福、安康。（完）