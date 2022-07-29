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越共中央总书记阮富仲向中国共产党与世界马克思主义政党论坛致贺信
阮富仲总书记对中国共产党和人民在社会主义建设事业中所取得的重大成就表示祝贺，包括创新运用和发展马克思主义,形成中国特色社会主义理论体系。自中共十八大以来，在以中共中央总书记、国家主席习近平为核心的中国共产党的领导下，新时代的中国特色社会主义理论为马列主义的发展作出了重大贡献。
阮富仲总书记指出，胡志明思想是创新运用和发展马列主义、世界工人运动和共产主义运动的经验教训，使其符合越南国情，是越南民族传统文化精华与人类优秀文化的继承和发展。90多年来，马列主义和胡志明思想一直是越南共产党的思想基础和指南，对民族解放斗争和革新事业、建设繁荣、幸福的国家等具有重要的历史性意义。马列主义一直并将继续成为新时代中照亮越南革命前行之路的火炬。
在论坛上，越共中央理论委员会副主席阮文诚作了报告，强调了马列主义的历史和时代意义；创新运用和发展马列主义到越南革命实践中过程，社会主义理论与实践若干问题以及越南走向社会主义的道路等。
中共中央总书记、国家主席习近平向论坛致贺信指出，马克思主义是不断发展的开放的理论，本土化才能落地生根，时代化才能充满生机。中国共产党坚持把马克思主义基本原理同中国具体实际相结合、同中华传统文化相结合；愿同各国马克思主义政党加强交流对话，不断丰富和发展马克思主义，让马克思主义展现出更强大的真理力量。
与会各国政党再次强调马克思主义的强大生命力和价值，强调了马克思主义的科学性和真理性。与会马克思政党对中国共产党和中国人民在中国特色社会主义建设中所取得的巨大成就表示祝贺，认为中国共产党为丰富马克思主义内涵作出了创造性贡献。
与会马克思政党还就共同关心的地区和世界问题交换了意见，一致同意加强团结和经验互鉴与合作，克服当前的困难，维护社会稳定，促进经济复苏，改善人民的生活水平，为保障世界安全和人类的发展作出贡献。
越共中央总书记阮富仲祝贺中国共产党和马克思政党取得更多的新胜利。
据悉，来自世界70个国家100余个马克思政党的约300名领导人和代表出席了论坛。（完）