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越共中央总书记阮富仲同美国总统拜登举行高级电话会谈
阮富仲总书记强调，两国关系所取得的成果符合两国人民的愿望，是在尊重各自国家的独立、主权、领土完整、政治制度、相互理解、平等合作、互利共赢的的基础上推动的，同时是本着“搁置过去、超越分歧、促进相同、展望未来”的精神的。美国总统乔•拜登对阮富仲总书记的意见表示赞同。
越共中央总书记阮富仲申明，越南坚持独立自主、和平友谊、合作发展、多元化和多边关系的外交政策，积极主动融入国际社会，是国际社会的朋友、可靠伙伴、积极且负责任成员。为进一步深化、可持续、实质性发展两国关系，阮富仲总书记提出了几个主要方向，以灵活的形式加强各级别、各部门的接触与交流，其中包括促进两国政府、国会，以及两国政党和人民之间的关系。
阮富仲总书记还建议双方继续扩大经济、科技的合作，将其作为两国关系的重点和推动力，落实好国防安全合作协议，重视促进和谐、可持续的贸易，以及确保供应链安全、基础设施和物流、数字经济、绿色转型、卫生等新领域的合作。同时，双方在战后、联合国维和、信息交流、预防犯罪和其他领域加强合作。
阮富仲总书记建议美方继续为增加在美国读书的越南留学生人数创造有利条件，欢迎越南富布赖特大学建设成为本地区优质培训中心；感谢美国对越南在新冠肺炎疫情（COVID-19）防控方面的支持，并建议美国继续支持越南的努力。
阮富仲总书记指出，越南愿与国际伙伴在加强友谊与对话、巩固和平、促进发展、强化国际法和应对共同挑战等方面开展合作。秉持这一主张，越南欢迎美国支持东盟的核心作用，同东盟国家一起推动东盟关于印度洋-太平洋战略的愿景（AOIP），与其他伙伴就“面向繁荣的印太经济框架”（IPEF）按照开放、公平、包容、互利和考虑向越南那样的发展中国家条件的方向进行谈判。
美国总统乔•拜登申明，越南是美国的重要伙伴，支持一个“独立、自强和繁荣”的越南，同时重申，尊重越南的独立、主权、领土完整和政治制度，同意认为尊重是两国关系的重要基础。
美国总统乔•拜登就应对气候变化、疫后社会经济复苏、民主与人权合作等国际问题发表了意见。美国总统对阮富仲总书记提出的越美合作方向表示赞同，其中强调，贸易、清洁能源和能源转型是两国具有潜力的合作领域。美国总统气候问题特使约翰克里（John Kerry）将继续与越方就此问题深入交换意见。
美国承诺将竭尽全力促进印太地区的和平与繁荣，希望越南与其他国家在印太经济框架谈判中的配合与合作，促进湄公河地区的和平与可持续发展。美方重视东盟在区域的核心作用，感谢越南为美国-东盟特别峰会顺利举行做出的贡献。
两国领导人还就维护东海和平、稳定、合作，确保航行与飞越自由，在国际关系中不使用或威胁使用武力，认真落实《东海各方行为宣言》（DOC），尽快签署符合包括《联合国海洋法公约》在内的国际法的具有约束力的《东海行为准则》(COC)等问题达成了共识。
阮富仲总书记和拜登总统再次提及两国高层互访的邀请并愉快地接受了访问对方国家的邀请。（完）