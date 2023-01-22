越共中央总书记阮富仲发表新春贺词

阮富仲总书记在新春贺词中代表党和国家领导人,向全国同胞、同志、战士、海外越南人致以亲切慰问和最美好的新年祝福；向世界各国人民致以和平、友好、合作、不断发展的祝福。



阮富仲表示，突如其来的重重困难和挑战，对越南和世界影响深远的充满令人难忘事件的2022年刚刚过去。



在这一特殊的背景下，全党、全民、全军弘扬了深厚的爱国主义精神，凭借坚定的意志、团结协作和创造力，奋发向上，取得了许多非常重要的成就，留下了可圈可点的深刻印迹。越南在做好疫情防控工作的同时，促进了社会经济恢复发展，全面、深度、高效、主动积极融入国际社会；社会政治稳定；国防和安全得到了保障；维护了有利于国家发展的和平稳定环境；巩固和增强了人民群众对党、国家和社会主义制度的信任，留下了深刻的印象，赢得了人民群众和国际友人的认可和高度赞赏。

