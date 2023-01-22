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越共中央总书记阮富仲发表新春贺词
阮富仲总书记在新春贺词中代表党和国家领导人,向全国同胞、同志、战士、海外越南人致以亲切慰问和最美好的新年祝福；向世界各国人民致以和平、友好、合作、不断发展的祝福。
阮富仲表示，突如其来的重重困难和挑战，对越南和世界影响深远的充满令人难忘事件的2022年刚刚过去。
在这一特殊的背景下，全党、全民、全军弘扬了深厚的爱国主义精神，凭借坚定的意志、团结协作和创造力，奋发向上，取得了许多非常重要的成就，留下了可圈可点的深刻印迹。越南在做好疫情防控工作的同时，促进了社会经济恢复发展，全面、深度、高效、主动积极融入国际社会；社会政治稳定；国防和安全得到了保障；维护了有利于国家发展的和平稳定环境；巩固和增强了人民群众对党、国家和社会主义制度的信任，留下了深刻的印象，赢得了人民群众和国际友人的认可和高度赞赏。
阮富仲总书记对全国同胞、同志和战士在2022年中所取得的成就和所作出的贡献表示祝贺、赞赏和感谢。
2023年是越南贯彻落实越共十三大决议和社会经济发展五年计划（2021年~2025年）的第三年，也是非常关键的一年。步入2023癸卯年新春，全党、全民、全军要以奋发图强建设富强的意志和决心，继续弘扬爱国主义和团结传统，克服一切困难和挑战；全面同步地推进革新事业；投身国家建设和牢牢捍卫祖国安全；维护和平稳定环境，胜利完成既定目标任务，为后续几年推动国家快速可持续发展创造动力，为把国家建设得更加繁荣富强贡献力量。
在癸卯年新春欢乐祥和的氛围中，阮富仲总书记向全国同胞、同志和人民致以新春祝福，新年新气象；祝愿家家欢乐，人人幸福！（完）