越共中央总书记阮富仲出席2023年中央公安党委会议

越共中央党委12月20日在河内举行2023年政治任务落实成果总结暨2024年任务部署会议。

在会议上，与会代表对中央公安党委2023年和2024年工作方向任务的总结报告；越共中央政治局关于推动建设廉洁、强大、正规、精锐、现代化，满足新形势要求的人民公安力量的第12号决议的实施情况报告；越共中央政治局关于新形势下捍卫党的思想基础，批驳错误和敌对观点的第35号决议落实5周年初步总结报告等提出意见。

越共中央总书记阮富仲、国家主席武文赏、政府总理范明政高度评价中央公安党委、公安部在2023年内发挥的垂范带头作用及工作成果。

阮富仲对中央公安党委在2023年内取得的显著成果表示肯定，特别强调了需要重点指导的内容。

阮富仲建议，中央公安党委应积极主动有序研究，向党、国家、各级党委和政府提出社会经济发展、国防安全保障工作和扩大国家外交关系等的主张政策和法律以及相关的安全秩序保障计划和方案。

阮富仲要求继续同步有效落实维护国家安全和领土主权的政策和方案；同步有效实施犯罪防治方案，让人民过上更加平安更加幸福的生活。

阮富仲指出，中央公安党委应认真贯彻落实越共中央有关防止和打击政治思想蜕化、品德变质、生活方式变坏、党内部的“自我演变”、“自我转化”等现象的决议。（完）