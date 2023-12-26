越共中央总书记阮富仲出席越南农民协会第八次全国代表大会并发表重要讲话

12月26日上午，越南农民协会第八次全国代表大会在河内国家会议中心隆重开幕。代表全国1000多万名会员的995名代表与会。

越共中央总书记阮富仲、国家主席武文赏、政府总理范明政、国会主席王廷惠等党和国家领导、原党和国家领导与会。

大会听取了越南农民协会第八届执行委员会的工作报告；各地方农民协会代表发表意见。其中都强调了所取得的成果并提出各项提高农民协会工作的建议。

越共中央总书记阮富仲在大会上发表讲话时强调，党、国家高度评价农民在国家建设和革新中的作用，为新农村建设工作取得的成功，将农业部门、农村经济日益成为国民经济坚实的支撑做出贡献，为国家的发展做出贡献。

阮富仲总书记指出，在生态农业发展的背景下，农民需改变思维和行动，真正成为农业发展、农村经济与新农村建设相结合过程的主题和中心。各级农民协会需改革工作方式，从而更好落实各项任务，能够在未来5年和更远的未来同农民并肩，助力农民，建设强大的越南农民阶级，同全国走向2030年成为现代、中等偏上收入国家，到2045年成为高收入发达国家的目标。

阮富仲总书记要求各级农民协会继续大力革新工作内容和方式，提高协会工作质量和效果，建设日益强大的农民协会，真正成为代表农民全力、合法和正当利益；更好发挥农民运动的核心作用，是党和国家之间的桥梁，是全民族大团结、工人-农民-知识联盟的积极因素；积极主动融入和提高国际合作、民间对外等的效果。

阮富仲总书记要求加强农民和农村劳动者职业技能培训，宣传和动员农民参加职业技能培训，提供职业、就业、成立企业、农场和生产经营单位等提供咨询。各级农民协会需积极参加发展农业集体经济，集中动员、引导、援助农民成立合作组、合作社，有效展开按照价值链的合作和连接模式；积极参加实施各项国家目标计划。

阮富仲总书记强调，需革新、提高各级农民协会的监督和反馈意见的质量和效果。农民协会需发挥基层农民当家做主权利，参加解决、和解农村内部的矛盾，解决农民的困难和不满，维护团结；积极参加党和国家各项主张和政策制定工作等。

各级农民协会还需要积极主动参加融入和扩大国际合作，向各国际组织、伙伴和国际友人大力宣传党和国家国家发展主张、政策和对外路线，国家建设和革新事业的成就，越南人民的文化价值等。

阮富仲总书记表示相信，本次大会结束后，各级农民协会工作和农民运动将迈出强劲发展步伐，为胜利实施越共十三大的决议和越共第十三届委员会各决议，同全党、全军和全民维护和发挥革命成果，建设和捍卫日益富饶、强大的越南国家，致力于成为繁荣、幸福、“民富、国强、民主、公正和文明”的越南国家做出贡献。（完）