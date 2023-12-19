越共中央总书记阮富仲出席第32次外交会议

19日上午，以“发挥先锋引领作用，建设全面、现代、强大的外交体系，胜利实现越共十三大决议”的第32次外交工作会议在河内开幕。越共中央总书记阮富仲出席会议并发表指导性讲话。

外交部部长裴青山在会议开幕式上发表讲话时强调，本次会议将集中讨论关于国际形势评价和预期的问题；回顾、客观和全面地评价从越共十三大以来取得的对外和外交结果和成就，吸取各经验教训。在此基础上，会议将讨论并提出核心任务，大力革新思维、想法和做法的措施，旨在进一步提高双边和多边外交活动、政治外交、经济外交、文化外交、对外信息、海外侨务工作和公民保护工作等工作的效果。会议还深入讨论关于建设和发展全面、现代外交体系的定向、任务和措施。

会议上，公安部、国防部、越共中央对外部、国会对外委员会、河内市等的领导发表讲话，凸出了近期外交工作取得的成果，提出推动各支柱的外交工作的方向和措施。

越共中央总书记阮富仲在会议上发表讲话时指出，需继续紧跟越共十三大的决议和对外路线、和中央各项决议、政治局和中央书记处的领导指导、政府和外交部的行动计划；加强把握情况、分析、预报等工作，及时参谋、补充新趋势和新发生的问题，从而具体化、建设和认真、统筹开展每个机关、单位的具体计划。

阮富仲总书记要求需始终关注将民族力量与时代力量巧妙结合；和谐处理国家-民族利益与国际义务和责任。世界局势快速和复杂变化，然而各民族的大趋势和深切愿望始终是维护和平、扩大合作、实现发展。明确地确定自己在国际合作和国际劳动分工仲的地位和作用，改善在地区和全球价值链、生产链和供应链中的位置。始终如一的路线、政策和目标一直符合时代的大趋势。这时候国家-民族利益仍是确保利于发展的国际环境。其完全符合世界人民的利益。

阮富仲总书记强调，需始终坚持策略中的原则性和灵活性。原则是民族独立和社会主义。策略是机动、灵活和按照每个问题、每个时期、根据对象或伙伴进行调整，遵守胡志明主席“以不变应万变”、“多个朋友少个仇人”、“愿与所有民主国家交朋友，不与任何人为敌”等的大思想。越南愿作为国际社会中各国的朋友、可信赖和负责任的伙伴。

阮富仲总书记指出，需始终关注加强全党、全军和全民的团结和凝聚共识。正确的对外路线，高举正义旗帜和有效开展各项具体政策有助于凝聚政策政治体系的高度共识，全民族的团结一致，国际友人的广泛支持。统一管理在党领导下各项对外活动的政策和法律需得到同步完善和更加适合。党际外交、公共外交和民间外交与在政治、级攻击、文化、社会、国防安全、环保等领域上和中央与地方之间的对外活动之间的配合机制需继续得到革新、完善、更好统筹和更适合，为凝聚综合力量发挥对外活动的活跃、创新、效力和高效果做出贡献，为实现“未雨绸缪” 捍卫祖国、维护和平、稳定环境做出应有的贡献，为维护和平、稳定环境，营造利于国家发展的时机和最便利条件。

阮富仲总书记还强调，需关注并进一步做好外交外事干部队伍建设。阮富仲表示相信，历代外交外事干部以所取得的成果将继续展现胡志明时代外交的智慧、本领、道德和风格，继承越南民族的对外传统，继续革新、建设和发展现代、全面强大、富有“越南竹子”特色的越南外交和对外体系。（完）