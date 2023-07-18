新闻 越共中央总书记阮富仲关于军事路线和国防战略的书籍正式出版发行 18/07/2023 7月18日下午，越共中央宣教部与越南真理国家政治出版社联合举行越共中央总书记、中央军委书记阮富仲《新时期越南社会主义祖国建设与捍卫事业的军事路线和国防战略的若干问题》新书首发仪式。 越共中央政治局委员、中央理论委员会主席、胡志明国家政治学院院长阮春胜；越共中央书记处书记、中央委员会办公厅主任黎明兴；越共中央委员、中央检查委员会常务副主任陈文若；越共中央委员、国防部副部长范淮南上将；越共中央委员、国防学院院长陈越科上将；越南人民军副总参谋长冯士晋等领导出席仪式。越共中央委员、越南人民军总政治局副主任郑文决中将；越共中央委员、中央宣教部常务副部长赖春门；越南真理国家政治出版社社长武仲林共同主持新书首发仪式。越共中央总书记阮富仲关于军事路线和国防战略的书籍正式出版发行。图自越通社汇集越共中央总书记阮富仲撰写和发表的39篇署名文章和讲话以及对中央军委书记阮富仲总书记的采访内容的书籍体现了越南领导人的一贯思想，为新时期祖国捍卫事业的路线和战略指明了方向。这些指示的内容继承了越南民族建国卫国斗争的传统，同时汲取了丰富、生动的实践经验教训，体现了阮富仲总书记的深度、强有力、全面和充满说服力的领导，有助于厘清党关于军事路线和国防战略理论思想的发展，特别是党对越南人民军队在建国卫国事业中的直接、全面领导的作用。（完）