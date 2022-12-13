越共中央总书记阮富仲会见老挝人民革命党中央宣训部高级代表团

12月13日，越共中央总书记阮富仲会见了由老挝人民革命党中央宣训部部长坎潘·佩亚翁（Khamphan Pheuyavong）率领的宣训部高级代表团。

坎潘·佩亚翁对越老特殊团结关系日益走向深入并在各个领域上取得积极成效感到高兴，同时对越南对老挝以往的民族解放事业和当今国家建设与发展事业所给予的帮助和支持深表感谢。

坎潘·佩亚翁向阮富仲总书记通报了老挝近期形势、两党中央宣教部的合作成果、与越共中央宣教部部长阮重义会谈的结果等。

坎潘·佩亚翁高度评价越共中央宣教部、中央理论委员会和越南理论机构与老挝人民革命党中央宣训部在开展落实双方协议中的配合与合作。

阮富仲对坎潘·佩亚翁访问越南表示欢迎，并强调，越南全面支持老挝的革新事业和国家建设与发展事业；相信在老挝人民革命党的领导下，老挝人民一定会不断取得新的更大成就。

阮富仲强调，越南党、国家和人民特别重视两国同志兄弟关系，永不会忘记老挝党、国家和人民给予越南的真诚帮助。

阮富仲评价，两党中宣部的合作成果和会谈成果为巩固和加强越老关系作出重要贡献，并建议双方继续发扬传统，圆满完成政治任务，密切配合，有效落实两党两国高层领导人达成的协议和两党中宣部的合作协议。（完）