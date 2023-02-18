越共中央总书记阮富仲会见老挝人民革命党中央办公厅高级代表团

越共中央总书记阮富仲2月17日在党中央总部会见了由老挝人民革命党中央书记处书记、中央办公厅主任通沙立·蒙诺梅（Thongsalith Mangnomek）为团长的老挝人民革命党中央办公厅高级代表团。

通沙立·蒙诺梅祝贺越南过去取得的伟大而全面的成就，相信在越南共产党的领导下，越南人民将继续取得许多新的伟大成就，成功实现越共十三大决议。

通沙立·蒙诺梅对越南近期所取得的经济社会发展成就表示印象深刻。所取得的成果显示了阮富仲总书记通过中央会议上的思想和指导意见以及关于社会主义和越南走向社会主义道路的一系列理论和实践问题的文章的巧妙领导作用。这些都是对老挝的建设和发展事业的宝贵的经验和极大、重要的鼓舞。

阮富仲总书记重申，越南党、国家和人民始终高度重视与老挝同志加兄弟的特殊忠诚关系，大力支持老挝的革新和卫国建国事业。

阮富仲总书记指出，今后，两党两国需要继续加强和提高合作效率，满足新要求，相互分享，相互支持，共克时艰。

阮富仲总书记高度评价两党中央办公厅的传统与合作关系以及双方的会谈成果，为巩固和加强越老关系作出重要贡献。建议今后两党中央办公厅继续发扬传统，密切协调，交流理论和实践问题，在战略事务上相互配合、互帮互助，有效落实两党中央办公厅的合作协议和两党高层领导人所达成的共识，为成功落实两党代表大会决议做出了贡献。

同一天，由老挝人民革命党中央书记处书记、中央办公厅主任通沙立·蒙诺梅为团长的老挝人民革命党中央办公厅高级代表团与由越共中央书记处书记、中央办公厅主任黎明兴为团长的越共中央办公厅代表团举行了会谈。

会谈中，双方相互通报了两党两国近期的情况；就提服务两党领导人的研究和参谋工作质量以及部署落实两党办公厅2021-2025年合作协议等互换信息和交流经验等。（完）