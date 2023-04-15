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越共中央总书记阮富仲会见美国国务卿安东尼·布林肯
15日下午，越共中央总书记阮富仲在越共中央总部会见了美国国务卿安东尼·布林肯（Antony Blinken）。
阮富仲总书记欢迎安东尼·布林肯首次以美国国务卿身份访问越南，认为此次访问恰逢越美全面伙伴关系建立10周年进行具有重要意义。阮富仲对安东尼·布林肯访问越南期间取得的工作成果表示欢迎，高度评价两国关系全面和蓬勃发展，强调双边关系发展的重要基础是尊重彼此独立、自主、领土完整和政治制度，致力于地区乃至世界和平、稳定与发展。
阮富仲总书记高度评价3月29日与美国总统拜登的电话会谈取得良好结果，再次谈到两国领导已就两国关系中各大方向交换意见。阮富仲认为，近期两国关系中取得的积极成果是继续把两国关系提高到新水平的基础，致力于两国人民的利益，为地区乃至世界和平、稳定、合作与发展做出贡献。
安东尼·布林肯转达了美国总统拜登对阮富仲总书记的问候，表示美国高度评价两位领导电话会谈的成功。
安东尼·布林肯还对近期美越全面伙伴关系全面和务实发展的评价表示赞同，同时通知了访问越南期间进行的电话会谈，强调美国加强与越南在贸易投资、科技、教育培训和应对气候变化等领域的合作。安东尼·布林肯重申美国重视对越关系，希望把两国关系提高到新水平。
安东尼·布林肯还强调，美国支持东盟发挥核心作用，并希望通过东盟各机制和框架推动解决该地区国家共同关心的问题。 阮富仲总书记对美国支持越南和东盟国家关于地区和国际问题上的共同关心表示欢迎。
同一天，越共中央对外部部长黎怀忠会见了美国国务卿安东尼•布林肯。 双方讨论了发挥两国关系过去取得积极成果，落实阮富仲总书记与拜登总统于3月29日进行的电话会谈取得的成果，以及安东尼•布林肯访越的成果等方向和措施进行讨论。（完）
阮富仲总书记欢迎安东尼·布林肯首次以美国国务卿身份访问越南，认为此次访问恰逢越美全面伙伴关系建立10周年进行具有重要意义。阮富仲对安东尼·布林肯访问越南期间取得的工作成果表示欢迎，高度评价两国关系全面和蓬勃发展，强调双边关系发展的重要基础是尊重彼此独立、自主、领土完整和政治制度，致力于地区乃至世界和平、稳定与发展。
阮富仲总书记高度评价3月29日与美国总统拜登的电话会谈取得良好结果，再次谈到两国领导已就两国关系中各大方向交换意见。阮富仲认为，近期两国关系中取得的积极成果是继续把两国关系提高到新水平的基础，致力于两国人民的利益，为地区乃至世界和平、稳定、合作与发展做出贡献。
安东尼·布林肯转达了美国总统拜登对阮富仲总书记的问候，表示美国高度评价两位领导电话会谈的成功。
安东尼·布林肯还对近期美越全面伙伴关系全面和务实发展的评价表示赞同，同时通知了访问越南期间进行的电话会谈，强调美国加强与越南在贸易投资、科技、教育培训和应对气候变化等领域的合作。安东尼·布林肯重申美国重视对越关系，希望把两国关系提高到新水平。
安东尼·布林肯还强调，美国支持东盟发挥核心作用，并希望通过东盟各机制和框架推动解决该地区国家共同关心的问题。 阮富仲总书记对美国支持越南和东盟国家关于地区和国际问题上的共同关心表示欢迎。
同一天，越共中央对外部部长黎怀忠会见了美国国务卿安东尼•布林肯。 双方讨论了发挥两国关系过去取得积极成果，落实阮富仲总书记与拜登总统于3月29日进行的电话会谈取得的成果，以及安东尼•布林肯访越的成果等方向和措施进行讨论。（完）