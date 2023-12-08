越共中央总书记阮富仲会见白俄罗斯总理罗曼·戈洛夫琴科

越共中央总书记阮富仲12月8日下午在河内会见来访的白俄罗斯总理罗曼·戈洛夫琴科。

阮富仲总书记向罗曼·戈洛夫琴科总理通报了越南在革新近40年后取得的巨大而全面的成就。越南从未有过像今天这样的基业、实力、地位和威望。越南一向重视发展和巩固与包括白俄罗斯在内的传统友好国家以及世界进步力量的关系。

阮富仲总书记相信，此次访问将为今后促进越南与白俄罗斯传统友好关系和多方面合作注入新动力。与此同时，阮富仲总书记与罗曼·戈洛夫琴科总理就将两国传统友好关系推向新高度、交流经验、加强全面合作的若干方向和措施交换了意见。越南共产党愿巩固和加强与白俄罗斯各政党的合作关系。

罗曼·戈洛夫琴科总理感谢阮富仲总书记拨冗会见；重申白俄罗斯政府和人民对阮富仲总书记此前访问白俄罗斯时给白俄罗斯留下的深刻印象，并将阮富仲总书记视为白俄罗斯的伟大朋友。

罗曼·戈洛夫琴科总理对越南近年来取得的巨大成就和重要成果表示高兴和祝贺；相信，在由阮富仲总书记为首的越南共产党领导下，越南人民将继续取得更大成就，在国家建设和发展事业中具有历史性意义。

罗曼·戈洛夫琴科总理强调，白俄罗斯始终珍视两国传统友好关系，将越南视为白俄罗斯在东南亚的主要伙伴；强调，白俄罗斯重视白俄罗斯政党与越南共产党的合作，认为这是促进两国关系的重要渠道。

值此之际，阮富仲总书记向罗曼·戈洛夫琴科总理赠送了题为《建设和发展富有“越南竹子”特色的全面现代对外和外交事业》一书。（完）