越共中央总书记阮富仲会见澳大利亚总理安东尼·阿尔巴尼斯

越共中央总书记阮富仲6月4日下午在党中央总部会见了正在对越南进行正式访问的澳大利亚总理安东尼·阿尔巴尼斯。

越共中央总书记阮富仲对澳大利亚总理恰逢越澳建交50周年（1973-2023）之际访问越南表示欢迎。阮富仲强调越南重视越澳关系，并高度赞赏近年来双方合作关系强劲、务实和全面发展。

阮富仲总书记强调，越南和澳大利亚是亚太地区的两个国家，有很多相似之处，两国关系在过去50年里经历了多个发展阶段，在政治、经济、科学、技术、教育培训和国防安全等领域上的合作关系都得到了拓展和深化。两国民间交流愈加密切，目前共有30万名越南人在澳大利亚生活和工作，以及数十万名大学生在澳留学。在此基础上，未来两国合作前景十分广阔。

阮富仲对两国关系发展方向，其中包括将两国关系提升到新高度，加强合作，提高协定执行效率，造福两国人民，致力于地区与世界和平、合作与发展表示赞成。

澳大利亚总理安东尼·阿尔巴尼斯强调澳大利亚对越南的位置和作用，及其与越南关系的重视，并对越澳关系的发展成就印象深刻。他对两国关系发展前景充满信心，并希望将两国关系提升为全面战略伙伴关系。

澳大利亚总理强调了澳大利亚关于巩固地区和平与稳定环境、尊重国际法、国家独立和主权、平等关系的重要性的立场。同时重申，澳方支持东盟的核心作用，澳大利亚政府的政策以及工党的传统路线就是高度重视促进与东南亚国家的关系。（完）