越共中央总书记阮富仲会见日本首相岸田文雄

阮富仲高度评价岸田文雄访越期间取得的良好成果，同时对两国关系快速全面发展，特别是两国领导人频繁互访交流，经济合作不断深化表示高兴，并建议双方继续推动高级别交流和会晤以及各级各部门和地方之间的交流合作，同时在各国际论坛上保持配合，为两国带来切实利益，促进地区乃至世界的和平、友谊与合作。



阮富仲对两国配合制定好2023年建交50周年纪念活动计划，为两国实质性、有效、务实的关系创造更长远的基础表示欢迎。阮富仲强调了越南独立自主、和平友好、合作与发展，实现国际关系多边化、多样化，越南是国际社会的朋友、可靠伙伴和负责任的成员的外交政策。



岸田文雄对阮富仲连任越共第十三届中央总书记表示祝贺。岸田文雄提到其与范明政总理的会谈和与越南领导人的会晤中达成的关于加强和扩大两国合作的重要成果。岸田文雄希望阮富仲支持日越建交50周年纪念活动，并表示将尽其所能将两国关系推向新高度。（完）