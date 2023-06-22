越共中央总书记阮富仲会见古巴革命武装力量部长阿尔瓦罗•洛佩斯•米耶拉

22日下午，越共中央总书记阮富仲在越共中央总部会见了正对越南进行正式访问的古共中央政治局委员、古巴革命武装力量部长阿尔瓦罗•洛佩斯•米耶拉 (Alvaro López Miera)上将。

阮富仲热烈欢迎并高度评价阿尔瓦罗·洛佩斯·米埃拉上将在纪念古巴领袖菲德尔·卡斯特罗（Fidel Castro）造访广治省解放区50周年之际访越, 意义重大；相信此访将进一步深化两党、两国和两国军队之间的特殊传统友好关系。

阮富仲重申，越南党、国家和人民始终如一保持对古巴党、国家和人民正义事业的支持和团结；同时强调，菲德尔·卡斯特罗总司令所说的话“为了越南，古巴愿献出自己的鲜血”永远铭刻在越南人民的心中。

阮富仲也指出，越南对古巴正面临的困难表示同情，将在力所能及的范围内尽力帮助古巴度过当前的困难和挑战。

阮富仲高度评价两国防务合作关系的重要性及防务合作所取得的成果；提议双方进一步提升合作层次和水平，确保符合各自国家的利益，为地区和世界的和平与发展做出贡献。

阿尔瓦罗·洛佩斯·米埃拉高度评价越南多年来在控制新冠肺炎疫情、实施各项经济社会发展项目、社会保障、提升国际地位和威望等方面上所取得的巨大成就并相信，在越南共产党的领导之下，越南人民必将继续取得具有历史性成就以及胜利实现越共十三大的决议。

阿尔瓦罗·洛佩斯·米埃拉对越南党、国家、人民和军队给予古巴切实帮助并支持反对封锁古巴行为致以诚挚的感谢。他强调古巴党、国家、人民军十分重视巩固和维护越古特殊团结友谊。阿尔瓦罗·洛佩斯·米埃拉向阮富仲汇报了两国军队之间的合作结果，强调将与越南国防部密切配合抓好双方各项合作内容落实，为巩固两党、两国、人民和军队之间的特殊友好关系做出贡献等。（完）