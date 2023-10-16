越共中央总书记阮富仲会见俄罗斯国家杜马主席沃洛金

10月16日下午，越共中央总书记阮富仲在河内亲切会见了正对越南进行正式访问的俄罗斯国家杜马（议会下院）主席维亚切斯拉夫·沃洛金（Vyacheslav Victorovich Volodin）。

阮富仲高度评价沃洛金一行此访的意义，对其与越南高层领导会谈的成果表示欢迎。他相信，此访将为推动越南国会与俄罗斯议会之间合作关系以及越俄全面战略伙伴关系提质升级做出重要贡献。

阮富仲强调了越南对两国传统友谊与全面战略伙伴关系的高度重视。越南共产党着力深化与俄罗斯各政党的合作关系。值此机会，阮富仲提出了推动越俄关系向前发展的重大方向。

沃洛金强调，俄罗斯国家杜马一向支持推动越俄全面战略伙伴关系走深走实。俄罗斯将越南视为其在亚太地区外交政策中的重要、优先的合作伙伴。

沃洛金向阮富仲介绍了其与越南国会主席王廷惠会谈的成果以及越南国会与俄罗斯国家杜马间合作委员会第二次会议相关信息。他强调，俄罗斯国家杜马将努力加强两国议会间合作机制，加强监督并推动两国高层领导所达成的协议落地落实，为提升越俄经济贸易、国防安全、文化教育等领域合作层次和水平做出贡献。沃洛金也高度评价其与越南国家主席武文赏和政府总理范明政会见的成果。

2023年10月16日，俄罗斯国家杜马主席维亚切斯拉夫·沃洛金和俄罗斯国家杜马高级代表团启程回国，圆满结束对越进行为期两天的正式访问之旅。（完）