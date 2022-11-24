越共中央总书记阮富仲会见乌干达总统穆塞韦尼

阮富仲总书记欢迎乌干达总统穆塞韦尼访越，强调次访的重要意义，为两党和两国关系开启新的发展阶段。阮富仲同时对乌干达在国家建设和发展中取得的成就表示祝贺。在乌干达全国抵抗运动和穆塞韦尼总统的领导下，乌干达将继续维护好和平、稳定环境，日益向前发展。阮富仲总书记还谈到越南争取独立、实现国家统一的艰苦和长期过程，在越南共产党、胡志明主席的正确领导，包括乌干达人民在内的国际友人的大力支持下越南实施革新开放35年来所取得的全面和突出成就。阮富仲强调了越南独立、自主、和平、友好、合作与发展、多边化、多样化国际关系，是国际社会可信赖和负责任的伙伴的对外路线。阮富仲总书记还强调，越南注重促进与乌干达乃至兄弟般的非洲国家的关系，共享许多共同利益，在国家发展中实现优势互补，肯定发展中国家在国际舞台上的地位。阮富仲高度评价乌干达总统与越南国家主席阮春福之间的会谈结果，对两国在此次访问期间签署各项协议和文件表示欢迎，强调两国在各领域的合作潜力仍然巨大，指出在政治、经济、文化等领域的合作、增进互相了解和在各国际框架互相配合等的各大方向；强调了两国领导在促进双边关系的政治意志和主张的重要性。乌干达总统穆塞韦尼感谢阮富仲拨冗会见，通报了乌干达和非洲情况，强调乌干达人民长期以来已支持越南人民的斗争事业，高度评价越南共产党已领导越南人民争取国家独立，实现国家统一，建设和发展一个繁荣的越南国家。他同时表示希望进一步促进两国之间的良好合作关系。双方一致同意努力促进双边关系有效和务实发展，并迈进新发展阶段，与两国潜力相称。（完）