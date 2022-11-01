越共中央总书记阮富仲会见中国国务院总理李克强

据越通社特派记者报道，11月1日上午，正对中国进行正式访问的越共中央总书记阮富仲会见了中国国务院总理李克强。

李克强热烈欢迎阮富仲总书记访问中国，表示相信阮富仲此次访华必定将为推动越中全面战略合作伙伴关系在新阶段健康、稳定和可持续发展做出贡献。

李克强祝贺越南党、国家和人民在革新和社会主义建设事业中所取得的巨大成就，强调中方十分重视发展对越关系。李克强表示相信在以阮富仲为首的越南共产党的领导下，越南党、国家和人民一定将成功实现越共十三大的决议、到2030年和远期展望到2045年的各项目标。

阮富仲总书记祝贺中共二十大成功召开和中国近期所取得的巨大成就；祝中国党、国家和人民成功实施中共二十大的决议和胜利实现 “第二个百年”奋斗目标，把中国建设成为建成富强、民主、文明、和谐、美丽的社会主义现代化强国。

阮富仲总书记通报他与中共中央总书记、中国国家主席习近平的会谈取得良好结果；高度评价中国政府已为巩固和发展两国关系做出许多重要贡献；建议两国政府指示各机关、部门成功实施此次访问期间所签署的各项合作协议。

阮富仲认为，越中两国是亲密的邻国, 两国传统友谊源远流长，在政治制度和发展道路方面拥有许多相同之处。两党、两国和两国人民在此前争取民族独立斗争和当前社会主义建设事业中互相给予大力支持和宝贵帮助。越南十分重视对华关系并将其视为第一优先，始终如一坚持“一个中国”政策。

会见上，双方对近期两党、两国和两国关系保持积极健康发展势头感到高兴。双方一致同意在两党、两国发展新阶段和当前国际背景下需加强在各领域的合作，保持频繁交往和高层接触，增强政治互信，恢复和发展；推进贸易和投资合作；为两国关系发展打下物质基础并注入动力；配合推动双边贸易稳定和可持续增长；在确保维持供应链稳定中加强合作；加强发展战略对接，为后新冠肺炎疫情时期经济复苏与发展做出努力。

双方一致同意加强在国际和地区多边框架内合作；一道努力维护地区和平与稳定。（完）