越共中央总书记阮富仲会见中国全国人大常委会委员长栗战书

越通社特派记者报道，11月1日下午，越共中央总书记阮富仲在钓鱼台国宾馆会见了中国全国人大常委会委员长栗战书。

阮富仲强调，越中是亲密友好邻邦，有着悠久的友好交往历史和相似的政治体制，均由共产党领导，正在建设适合各国国情的社会主义。 两党、两国和两国人民在过去争取民族独立斗争和当今社会主义建设事业中相互给予了宝贵的支持和帮助。

阮富仲认为，越南国会和中国人大对各自国家建设和发展事业起着举足轻重的作用。越南重视两国立法机关之间的务实高效合作关系，特别是在两国正在大力加快建设社会主义法治国家的背景下。

栗战书热烈欢迎并高度评价阮富仲此次对中国进行正式访问；深信此访将为推动两党、两国之间的全面战略伙伴关系发展再上新台阶指明方向。

栗战书强调，中越两国均由共产党领导，加强两党、两国之间的关系具有重大意义。栗战书同时对两国各个领域合作关系呈现积极发展态势，特别是中国人大和越南国会合作关系不断取得实效感到高兴。

双方高度评价两国立法机关近期开展务实合作，一致同意提议越南国会和中国人大加大立法工作经验交换力度，充分发挥两国政府在监督和敦促两国政府落实两国高层领导所达成的共识和协议方面的作用；促进各级代表团、特别是高层互访和接触；加强越南国会和中国人大代表、各专责委员会、友好议员小组以及中国各地人大与越南各省市人民委员会之间的交流合作；在各场地区和国际多边议会论坛上密切协作配合等。（完）